İstanbul Ticaret Odası'nın Marvel Hayali

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, Türkiye’deki yatırım fırsatlarının ve 1 milyar dolar seviyesine ulaşacak yatırım sayılarının artırılması gerektiğini söyledi. Avdagiç, ülkemizin Amazon ve Marvel Studios gibi girişimler çıkarması gerekliliğinin altını çizdi.

İstanbul Ticaret Odası, çeşitli girişimleri desteklemek adına Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi isimli bir merkez açmıştı. BTM olarak kısaltılan merkez altında yatırımcıların karşısına çıkarılan 100’e yakın girişimci içerisinde 9 start-up, toplamda 42.7 milyon lira değerlendirme alarak, önemli bir başarının altına imza atmıştı. İTO Başkanı Avdagiç, “Ocak 2019 itibariyle dünyada 311 unicorn (değeri bir milyar doları aşan) start-up var. BTM ile ilk Türk 'unicorn'unu arıyoruz” açıklamasını yaptı.

Dünya gazetesinin aktardığına göre, İTO Başkanı Şekib Avdagiç, “Unicorn ya da Türkçesi ile mitolojik tek boynuzlu at, değeri 1 milyar doları aşan yeni girişim şirketlerini ifade ediyor. Ocak 2019 itibariyle dünyada 311 adet unicorn start-up (yeni girişim şirketi) var. BTM ile ilk Türk 'unicorn'unu arıyoruz. 2019, Türkiye’nin ilk unicorn şirketini çıkaracağı yıl olsun. Kendi Amazon'umuzu, kendi Marvel Studios'umuzu oluşturmalıyız” dedi.

İstanbul Ticaret Odası olarak ilk hedeflerinin, dünyanın en inovatif 50 şirketi ve en değerli 500 markası arasına en az bir Türk girişimi yerleştirmek olduğunu aktaran başkan, faaliyetlerine başladığı 2017 yılı Mayıs ayından bu yana geçen 1.5 yılda 5 bine yakın girişimciden yenilikçi iş fikri başvurusu aldıklarını kaydetti. BTM bünyesinde yatırım alan girişimler ve odaklandıkları alanlar ise aşağıdaki gibi olmuştu.

BTM bünyesinde yatırım alan girişimler

Temizlikdevi – Yatırımcı Ahmet Babayiğit: Sadece temizlik üzerine hizmet odaklı, kurumlarla çalışan e-ticaret sitesi. 3 milyon TL değerleme ile yatırım aldı.

Restroid - Yatırımcı Erdem Dereli: Restoran ve kafelerde kullanılan sipariş ve otomasyon sistemlerinde yenilikçi özelliklerle farklı bir çözüm sunan milli ve yerli yazılım. 2.3 milyon TL değerleme ile yatırım aldı.

Yollando - Yatırımcı Tarvenn Ventures: Yurt dışındaki kullanıcılarına Türkiye’de bir adres tanımlayarak tüm e-ticaret sitelerinden kolayca alışveriş yapmalarını sağlayan hizmet odaklı bir web sitesi. 2.5 milyon TL değerleme ile yatırım aldı.

Kahvegibikahve - Yatırımcı Tarvenn Ventures: Kahve çekirdeklerini tazeliğini kaybetmeden öğüterek, hazırlık ve temizlik derdi olmadan pratik filtreler halinde sunan ürün. 2 milyon TL değerleme ile yatırım aldı.

Mornero - Yatırımcı Tarvenn Ventures: Seçilen serpme veya zengin kahvaltıyı istenilen saatte müşteriye ulaştıran kahvaltı aboneliği servisi. 1.1 milyon TL değerleme ile yatırım aldı.

MasterFi - Yatırımcı Ayhan Alkan: Şirketlerin maliyetlerini azaltıp, kârlılıklarını artırma üzerine yapay zeka teknolojisi geliştirerek, pazar araştırması yaparak, saha satış süreçlerini yöneten bir yazılım. 3 milyon TL değerleme ile yatırım aldı.

Studio Billion - Yatırımcı Tarvenn Ventures: Eğlendirici oyunlar ve hayatı kolaylaştıran uygulamalar geliştiren oyun firması. 1.4 milyon TL değerleme ile yatırım aldı.

ForFarming - Yatırımcı Tarvenn Ventures: Ev ve işyerleri gibi kapalı alanlarda çiçek, sebze ve meyve yetiştirebilmeyi sağlayan IoT tabanlı topraksız tarım girişimi. 1.4 milyon TL değerleme ile yatırım aldı.

Dellron (Isı Reaktörü) - (Patent Kiralama): Su, yağ, tüm sıvı gıdalar, endüstriyel sıvılar, asitler, yanıcı parlayıcı petrol ürünleri gibi akışkan her şeyi, daha küçük bir alan kaplayarak ve çok daha uygun maliyetle ısıtan bir teknoloji. Patenti 5 yıllığına 5 milyon dolara kiralandı.