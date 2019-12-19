İstanbul Trafiği Netflix'in İşine Geliyor

Netflix Türkiye Direktörü Michael Azzolino tarafından yapılan açıklamalar ülkemizdeki kullanım alışkanlıklarını ortaya koydu.

'İstanbul Trafiğinin de Etkisi Var'

Sözcü'ye konuşan Azzolino platform içerisindeki çeşitliliğin kendileri için çok önemli olduğunu ve bu anlamda yazarları ve yönetmenleri cesaretlendirmeye çalıştıklarını belirtti. Bunun için zaman zaman risk aldıklarını belirten Azzolino, Hakan Muhafız projesinin risk alınmış işlerden birisi olduğunu vurguladı.

Türkiye sınırları içerisinde 1,5 milyon adet aktif kullanıcı sayısına sahip olduklarını söyleyen yönetici, kuruldukları günden bu yana yüzde 500 oranında büyüdüklerinin altını çizdi.

"Türkiye Netflix'i en çok mobilden izleyen ülkeler arasında. Mobilin ardından da toplu taşımda en çok Netflix izlenen ülke Türkiye. Sanırım bunda İstanbul trafiğinin de etkisi var!"

'Sansüre Uğramadık'

Azzolino son bir yıl içerisinde RTÜK ile pek çok görüşme gerçekleştirdiklerini ve sağlıklı bir ilişki kurmayı başardıklarını söyledi.

"Bizden istenen çocukların hassas içeriklerden korunması idi, bunun dışında hiçbir talep gelmedi. Yani özel bir LGBTİ içerik talebi, değişiklik isteği gelmiş değil. Yani, hayır, hiç sansüre uğramadık! Bu anlamda yetkililerle görüştüğümüzde bize iletilen konu şuydu; çocukların kendilerine uygun olmayan içeriklerle karşılaşmasını önlemek, biz de pin kontrollerini güçlendirdik."