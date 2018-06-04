İstanbul’un Yeni Taksileri Olmaya Aday Lüks Araçlar

İstanbul’da Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) taksilerle ilgili çok önemli kararların altına imza attı. Buna göre, 31 Mayıs’tan itibaren araç veya sahip değişikliği durumunda taksilere asgari D segmenti şartı getirildi. Ayrıca yeni araçların renkleri turkuaz ve siyah renkte olacak.

Türkiye’de yasaklanması gündemde olan Uber, taksicilikte kalitenin artmasında tam anlamıyla itici güç görevi gördü.

Zira Uber, sarı taksilere kıyasla müşterilere çok daha yüksek kalitede hizmet vermesinden dolayı daha fazla tercih edilmeye başlandı. Uber’in alameti farikası ise daha ucuza daha kaliteli bir hizmet sunmasında saklı.

UKOME, yıllardır görülen, ancak bir türlü düzeltilmeyen taksideki düşük hizmet standartları için nihayet harekete geçti. Tabii bunun en önemli sebebi, Uber gibi şirketlerin piyasaya dahil olarak taşımacılık alanındaki rekabeti artması.

UKOME, aldığı yeni karara göre, 31 Mayıs 2018 tarihinden itibaren herhangi bir sebepten dolayı araç değişikliği veya sahip değişikliği durumunda asgari D segmenti şartı getirdi. Yenilenecek araçların renkleri ise turkuaz ve siyah renkte olacak. Siyah renkteki taksilerin lüks sınıfında olacağı ve iki katı ücret tarifesiyle hizmet vereceği açıklandı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Yönetim Kurulu Üyesi Halit Yılmaz, alınan kararın da 'taksici esnafının yeniden dirilişi ve üzerindeki durgunluğu atması' anlamına geldiğini söyledi.

Peki, Türkiye’de en çok tercih edilen D segmenti modeller hangileri? İşte İstanbul’un yeni taksileri olmaya aday araçlar:

1- Mercedes C- Sınıfı

2- Audi A4

3- Skoda Superb

4- Opel Insignia

5- Nissan X-Trail

6- Toyota RAV4

7- Renault Talisman

8- Volkswagen Passat

9- BMW 4-Serisi Gran Coupe

10- Ford S-Max