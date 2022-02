Mühendislikte Topuk Sesleri: İstanbul Üniversitesi IEEE Etkinliği 15 Mart’ta Gerçekleşecek

‘Mühendislikte Topuk Sesleri’ etkinliği bu yıl 8. kez İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa bünyesinde gerçekleştirilecek. Etkinlik kapsamında; başarılı ve tecrübe sahibi insanların deneyimleri paylaşılacak, başarı basamaklarını nasıl tırmandıkları ve elde ettikleri avantajlar/dezavantajlarla ilgili olarak söyleşiler yapılacak. 15 Mart tarihinde gerçekleşecek olan ‘Mühendislikte Topuk Sesleri’ etkinliğinde akademisyenler ve mühendisler öğrenciler ile buluşacak.

Geçtiğimiz senelerde pandemi nedeniyle online olarak gerçekleştirilen ‘Mühendislikte Topuk Sesleri’ etkinliği bu sene yüz yüze olarak İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa’da gerçekleştirilecek.

IEEE Nedir?

Açılımı Institute of Engineering and Everyone Else olan IEEE, mühendisliğin yaratıcılık, geliştirme, bütünleştirme, paylaştırma işlevine; elektro teknoloji ve bilgi teknolojisine, insanlığa yararlı bilimlere ve uzmanlık alanlarına katkıda bulunan, kar amacı olmayan teknik bir mesleki organizasyondur.

1884 yılında Alexander Graham Bell ve Thomas Edison gibi dönemin büyük bilim adamlarınca temelleri atılmıştır. Resmi kuruluş tarihi ise 1 Ocak 1963’tür. 150 ülkede 426.000’i aşkın üyesi ile IEEE tüm dünyaya yayılmış 10 alt bölgesi, 300’den fazla yerel bölgesi ve 1430’dan fazla öğrenci koluyla çalışmalarını sürdürmektedir.

IEEE tüm dünyada Elektrik Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği yayınlarının yaklaşık %30’unu tek başına yayınlamaktadır. Aylık yayınlanan dergiler, kitaplar, standartlar, konferans notları, elektronik ürünler ve çeşitli medya ürünleri yayınlama programı bu yayınlara dahildir.

IEEE dünya çapında ‘Society’, ‘Section’, ‘Chapters’ ve ‘Student Branch’ lerden oluşan geniş bir ağdır.

IEEE Türkiye şubesi; 99 Öğrenci Kolunu bünyesinde barındırmaktadır. Bu öğrenci kolları Öğrenci ve Genç Profesyoneller Kongresi ve Öğrenci Kolları Çalıştayı olmak üzere yılda iki kez bir araya gelir.

IEEE İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa

IEEE İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Öğrenci kolu ise ilk olarak 2002 yılında kuruldu. Üniversitede; etkinlikler, teknik projeler, workshoplar ve eğitimler düzenlenerek sektöre, teknolojiye ve bilime yönelik çalışmalar yürütülmektedir.

IEEE İÜC WIE (Women In Engineering) Komitesi

İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa IEEE Women in Engineering, kadınların mühendislik, bilim, teknoloji ve matematik alanlarında güçlü, yaratıcı ve aktif olmasını hedefleyen, kadın ve erkeklerin mesleki anlamdaki birlikteliğini ve eşitliğini destekleyen bir komitedir. Türkiye’de ‘WIE Bilinci’ oluşturmak, daha çok desteklenmesini sağlamak WIE komitesinin ilk hedeflerinden biridir.

Kadınların kişisel, sosyal ve teknik gelişmelerine katkı sağlamak, erkeklerin ve kadınların mühendislik programlarına girişine ve bilime teşvik etmek, üretim bilinci oluşturarak verimliliğe etkisini araştırmak komitenin diğer hedefleri arasında yer almaktadır.

Mühendislikte Topuk Sesleri Etkinliği 15 Mart'ta Gerçekleşecek

Etkinliğin amacı; başarılı ve tecrübe sahibi insanların deneyimlerini paylaşacakları; başarı basamaklarını nasıl tırmandıkları ve elde ettikleri avantaj ve dezavantajları söyleşi şeklinde akademisyen, mühendis ve öğrencilere aktarabilecekleri platformda buluşturulmasıdır.

Gelenekselleşen etkinliğin sekizincisi bu sene 15 Mart tarihinde gerçekleştirilecek.

2022 yılı kapsamında etkinliğin değindiği konular:

● Kadın ve erkeğin birlikte çalışmasının verimliliğe etkileri nelerdir?

● Kadınların özellikle yönetim kademelerinde daha fazla rol alması için neler yapılabilir?

● Özellikle bazı sektörlerde cinsiyet ayrımı daha fazla görülüyor, bunun önüne geçmek için neler yapılabilir?

● Firmalar kadınların iş hayatında yaşadıkları adaletsizliklerin ne kadar farkında, bunu düzeltmek için ne gibi çalışmalar yapılıyor?

● Sektörde kadın yöneticilerin sayısının az olmasının sebepleri nelerdir?

● Üretimde ve yönetimde kadınların karşılaştığı sorunlar nelerdir?

● Pandemi ile değişen koşulların çalışan kadın/erkeklere ne gibi etkileri oldu?

● Toplumsal cinsiyet eşitliğinde erkeğin rolü nedir?