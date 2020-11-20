İstanbul Vaka Sayısı Kaç? TTB Sayıları Açıkladı!

İstanbul'da koronavirüs vakalarının yükselişe geçtiği biliniyor. Peki İstanbul vaka sayısı kaç? Türk Tabipler Birliği Aile Hekimliği Kolu'nun yaptığı anket sonuçları paylaşıldı. İstanbul vaka sayısı kaç? İşte TTB tarafından yapılan anketin sonuçları.
İstanbul Vaka Sayısı Kaç?
Sozcu.com.tr'nin aktardığı habere göre, TTB anketinin sonuçlarını Dr. Emrah Kırımlı açıkladı. Emrah Kırımlı yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Aile Hekimi başına, Ekim'de yüzde 6.53 pozitifli hasta düşerken, Kasım'da ise hekim başına düşen hasta sayısı üç kat artarak yüzde 19.79'a çıktı. Bu artışlar İstanbul için yüzde 31, İzmir'de yüzde 14, Ankara'da yüzde 23 oldu. Sadece İstanbul'da günde 12 bin 631 yeni vaka var. Türkiye'de vaka sayıları yüzde 300 arttı, her gün 47 bin 629 yeni vaka var. Geçtiğimiz bir aylık sürede 1 milyon kişi hastalandı. Bir milyon 500 bin kişi karantinaya alındı. Ölüm sayıları 3-4 kat arttı. Ekimde yaptığımız uyarı dikkate alınsaydı bu duruma düşmeyecektik."
Dr. Emrah Kırımlı tarafından yapılan açıklamaya göre İstanbul'da günde 12.631 yeni vaka olduğu söyleniyor. Sağlık Bakanlığı tarafından sadece semptom gösteren kişilerin sayısı açıklanmakta.
Türkiye Koronavirüs Tablosu
19 Kasım itibari ile son açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam hasta sayısı 430.170 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 11.943'e yükseldi. Toplam ağır hasta sayısının 3.850 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 364.573 olarak açıklandı.
Yasaklar Başlıyor!
Cumhurbaşkanı tarafından geçtiğimiz gün açıklanan tedbirler ve kısıtlamalar 20 Kasım 2020 Cuma gününden itibaren yürürlüğe girmiş olacak.
Alınan tedbirler şu şekilde:
- Her hafta sonu 20:00 ve 10:00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Vatandaşlar akşam sekizden sonra, sabah ona kadar dışarı çıkamayacak. İlk uygulama 21 Kasım 2020 Cumartesi günü başlayacak.
- 65 yaş üzerindekiler 10:00 - 13:00 saatleri arasında, 1 Ocak 2001 tarihinden sonra doğanlar ise 13:00 - 16:00 saatleri arasında dışarı çıkabilecek. Çalışanlar, bu kısıtlamadan hariç tutulacak.
- Tüm eğitim ve öğretim faaliyetleri 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzaktan eğitim sistemine dönecek.
- AVM, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri 10:00 - 20:00 saatleri arasında çalışabilecek.
- Restoran, kafe, lokanta, pastane ve kafeterya gibi yeme-içme yerleri 10:00 - 20:00 saatleri arasında gel-al ve paket servis sunacak.
- Restoran ve lokantalar 20:00'den sonra yalnızca telefonla ya da çevrim içi sipariş alabilecek.
- Sinemalar 31 Aralık 2020 tarihine kadar kapanacak.
- Kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe, elektronik oyun salonu, bilardo salonu, lokal, çay bahçesi ve halı sahaların faaliyetleri durdurulacak.
- Tüm spor müsabakaları seyircisiz oynanacak.
YORUMLAR