İstanbul Vaka Sayısı Kaç? TTB Sayıları Açıkladı!

İstanbul'da koronavirüs vakalarının yükselişe geçtiği biliniyor. Peki İstanbul vaka sayısı kaç? Türk Tabipler Birliği Aile Hekimliği Kolu'nun yaptığı anket sonuçları paylaşıldı. İstanbul vaka sayısı kaç? İşte TTB tarafından yapılan anketin sonuçları.

İstanbul Vaka Sayısı Kaç?

Sozcu.com.tr'nin aktardığı habere göre, TTB anketinin sonuçlarını Dr. Emrah Kırımlı açıkladı. Emrah Kırımlı yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Aile Hekimi başına, Ekim'de yüzde 6.53 pozitifli hasta düşerken, Kasım'da ise hekim başına düşen hasta sayısı üç kat artarak yüzde 19.79'a çıktı. Bu artışlar İstanbul için yüzde 31, İzmir'de yüzde 14, Ankara'da yüzde 23 oldu. Sadece İstanbul'da günde 12 bin 631 yeni vaka var. Türkiye'de vaka sayıları yüzde 300 arttı, her gün 47 bin 629 yeni vaka var. Geçtiğimiz bir aylık sürede 1 milyon kişi hastalandı. Bir milyon 500 bin kişi karantinaya alındı. Ölüm sayıları 3-4 kat arttı. Ekimde yaptığımız uyarı dikkate alınsaydı bu duruma düşmeyecektik."

Dr. Emrah Kırımlı tarafından yapılan açıklamaya göre İstanbul'da günde 12.631 yeni vaka olduğu söyleniyor. Sağlık Bakanlığı tarafından sadece semptom gösteren kişilerin sayısı açıklanmakta.

Türkiye Koronavirüs Tablosu

19 Kasım itibari ile son açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam hasta sayısı 430.170 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 11.943'e yükseldi. Toplam ağır hasta sayısının 3.850 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 364.573 olarak açıklandı.

Yasaklar Başlıyor!

Cumhurbaşkanı tarafından geçtiğimiz gün açıklanan tedbirler ve kısıtlamalar 20 Kasım 2020 Cuma gününden itibaren yürürlüğe girmiş olacak.

Alınan tedbirler şu şekilde: