İstanbul Valisinden Şaşırtan Uyarı: Allah Rızası için Çıkmayın

Ülkemizde atılan normalleşme adımlarının ardından yeni tip koronavirüs ile ilişkili vaka sayılarında artış gözlemlendi. Pek çok kişide ikinci dalgaya yönelik bazı endişeler başlarken İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, uyarıları dinlemeyen vatandaşlara sitem etti. İşte Ali Yerlikaya tarafından yapılan açıklamaya dair merak edilen detaylar!

'Allah Rızası için Çıkmayın'

Ali Yerlikaya'nın konuşmasından öne çıkan detaylar şu şekilde:

"Eylül ayındayız, ekim ve kasım ayında çok daha dikkatli olmamız gerekiyor. Hepimizin bildiği, gözümüzün önünden ayrılmayan bir nasihat. Eğer maske ve mesafeyi gerçekten kurallara uygun yaparsak solunum yollarından bulaşma riskini yüzde 90 önlemiş oluyoruz. Allah rızası için dışarı çıkmayın, başka ne söyleyebilirim. İdari işlem yapmaktan haya ediyoruz. Bile bile pozitif olduğunu bilen bir kardeşimiz kendi sağlığını düşünmüyorsa bundan daha büyük bir kul hakkı nasıl olabilir?"

Siz de hem kendi sağlığınızı hem de diğer insanların sağlığını koruyabilmek adına gerekli yerlerde maske takmayı, sosyal mesafeyi sağlamayı ve hijyeninize dikkat etmeyi unutmayın. Eğer kendinizde virüse yönelik bir belirti görüyorsanız kendinizi izole etmeyi ve belirtiler geçmezse en yakın sağlık kuruluşuna başvurmayı ihmal etmeyin.

Peki siz İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tarafından yapılan bu açıklamalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce vatandaşlar gerekli önlemleri almak noktasında üzerine düşeni yapıyor mu? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.