İstanbulkart'ta Büyük Değişiklik!

Teknolojinin nimetlerinden her alanda yararlanmaktan zevk alanlardan mısınız? Şahsen ben çok ama çok seviyorum. Mesela bizim İzmir'de, otobüse bindiğinde "Bakiyeniz yetersiz" sesini duyduğunda hiç stres yapmaz, hemen İzmir Ulaşım internet sitesine girer, kartınla istediğin kadar bakiyeyi kartına yükler ve tekrar basarsın. Aa İstanbul'da bu yok mu? Hadi gene iyisiniz, yolda geliyor!

İstanbulkart uygulaması, Android versiyonu beta olarak yayınlandı! İBB'ye bağlı bu uygulama aracılığıyla kartınızı sisteme tanıtabiliyor ve dilediğiniz yerde ve zamanda İstanbulkart'ınıza kredi kartınız araclığıyla yükleme yapabiliyorsunuz. Yine aynı uygulama sayesinde anlık bakiye sorgulayabilir, en yakın dolum noktalarını görüntüleyebilirsiniz.

Açıkçası ben, teknolojinin bu kadar kolay ulaşılabildiği günümüzde, olabildiğince dijitalleşme taraftarıyım. Artık devletle alakalı belgeleri bile tek tıkla alabiliyorken, bu tip uygulamaların yaygınlaşması hatta ulusallaşmasının herkes açısından da olumlu karşılanacağını düşünüyorum. Kısacası bu tarz inovasyonlar belediyelere bırakılamayacak kadar önemli. Gerçi en son bir Türkiye Kart açıklaması yaptılar ama bakalım bekleyip göreceğiz.

Şimdilik beta sürümünde ve yalnızca Android için hazırlanan İstanbulkart uygulamasının diğer tüm sürümleri için bizi takipte kalın!