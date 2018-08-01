İstanbulkart Yerini Türkiyekart'a Bırakıyor

2010 yılından bugüne kadar toplamda 30 milyonu aşkın İstanbulkart açıldığını ifade eden İBB Başkanı Mevlüt Uysal, artık bu kartların ülkemizdeki tüm illerde kullanilebileceğini duyurdu. Bu anlamda İstanbulkart dünyada bir ilki gerçekleştirmiş olacak.

Akıllı şehircilik konusunda çalışmalarını hızla yürüten İBB aynı zamanda İstanbulkart hakkında çarpıcı bir karar aldı. 8 yıl içerisinde 30 milyon kullanıcı sayısına ulaşan İstanbulkart'ın ülke genelinde kullanılması planlanıyor. Konu hakkında açıklama yapan Başkan Mevlüt Uysal, vatandaşların ulaşım konusunda rahatlayacaklarını söyledi.

"Elektronik bilet sistemi, ilk defa sayın cumhurbaşkanımız büyükşehir belediye başkanı olduğu dönemde başlatıldı. O süreçten sonra İstanbulkart haline dönüştü. İstanbulkart bakanlıkla, bankalarla yapılan protokolle 'Türkiyekart' haline dönüşüyor. Bu da dünyada bir ilk" şeklinde açıklama yapan Uysal, Türkiyekart için net bir tarih vermekten kaçındı.

Akıllı Şehircilik Kapsamında ATAK ve EDS Sistemi

İstanbul'un akıllı şehir olması için çalışmaların hızlandığını dile getiren Başkan Uysal, ATAK ve EDS sistemlerinde yeni anlaşmalar olduğunu aktardı. ATAK sistemi sayesinde trafik sıkışıklığına sebep olan gereksiz beklemeler ortadan kaldırıldığını belirten Uysal, EDS sistemiyle de köprülerdeki duraklamalardan kurtulduklarını söyledi.