İstanbullu Taksiciler Yerli Otomobile Talip Oldu

Bildiğiniz gibi son günlerde yerli otomobil ile alakalı detaylar ortaya çıkmaya başladı. Yerli otomobil ile ilgili olarak İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı Eyüp Aksu, İstanbul taksicileri olarak yerli otomobile destek vermeye hazır olduklarını açıkladı.

Aksu, 27 Aralık’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tanıtılacak olan yerli otomobiller hakkında heyecanlı olduklarını belirtirken henüz tanıtımı yapılmamış olmasına karşın 17 bin araca şimdiden talip olduklarını belirtti. İstanbul’da yaklaşık olarak 17 bin 395 taksi plakası bulunduğunu ve İstanbul Taksiciler Esnaf Odası olarak tüm taksici esnaf ailesini temsil ettiklerini belirten Aksu şu açıklamalarda bulundu:

"Uzun zamandır beklediğimiz bir projeydi. Nasıl ki yerli ve milli bir yazılım bilinci ile bugüne kadar hareket ettiysek, aynı bilinci değerli yolcularımızı taşıdığımız araçlarımız için de taşıyoruz. Ülkemiz adına bir dönüm noktası oluşturacak yerli otomobile bu anlamda destek olacağımızı şimdiden açıklamak istiyoruz. Yerli otomobili görmemize gerek yok, 17 bin araca şimdiden talibiz."

Global marka oluşturmada yerli otomobilin önemli olduğunu vurgulayan Aksu, ÖTV teşvikinin de devam etmesi halinde İstanbul’da taksi filosunun yerli otomobillerle yenilenmesinin mümkün olabileceğini dile getirdi. Bu durumun yerli otomobillerin tanıtılması için de bir fırsat olacağını vurgulayan Aksu, günde 80 bin turist taşıdıklarını ifade ederek turistlere yerli otomobillerle en iyi şekilde hizmet vermek istediklerini de sözlerine ekledi.