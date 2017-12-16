İşte 2017'de Gişede En Çok Hasılat Yapan Filmler!

Yavaş yavaş sonuna doğru geldiğimiz 2017 yılında pek çok yeni film yayınlandı ve bu filmlerden bazısı rekor kırmayı başardı. Her sene olduğu gibi Hızlı ve Öfkeli bu sene de listenin üst sıralarında boy gösterirken, 'bu film nasıl bu kadar çok izlendi?' dediğim filmler de gişede en çok kazanç sağlayan filmler listesinde yer aldı.

Genel anlamda listenin üst sırasında aksiyon filmleri bulunuyor. Marvel ve DC dünyasının süper kahramanlarının filmleri beyaz perdede bir hayli ilgi görüyorken, şaşırtıcı bir şekilde listenin ilk sırasında Beauty and the Beast (Güzel ve Çirkin) yer alıyor. Yapımcısına tam 1.263 milyar dolar kazandıran bu film, pek çok kişinin olumlu yorumunu almayı başarmıştı.

Güzel ve Çirkin filminden sonra listede Hızlı ve Öfkeli 8 boy gösteriyor. 1.235 milyar dolar hasılat sağlayan bu filmden sonra listede, genellikle süper kahramanlar bulunuyor. İsterseniz lafı fazla uzatmayalım ve 2017'nin en çok kazanç sağlayan 10 filmine geçelim: