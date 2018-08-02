İşte 2018 Model iPhone'ların Tanıtım Tarihi

Geçtiğimiz yıl iPhone X ile büyük yankı uyandırmayı başaran Apple, bu yılki üç yeni iPhone'uyla şov yapacak gibi gözüküyor. Genellikle Eylül ayında tanıtılan iPhone modeli için tarih bu yıl da değişmeyecek, hatta Apple'ın Eylül'ün ikinci haftasında lansmanı gerçekleştirmesi bekleniyor.

Apple'ın son iPhone duyurularına dayandırılarak yapılan araştırmaya göre şirketin genellikle Eylül'ün ikinci haftasını ve salı ile çarşamba günlerini tercih ettiği dile getirildi. Bu anlamda şirketin ya 4 - 5 Eylül tarihlerini seçeceği ya da 11 - 12 Eylül tarihlerinde tanıtım yapacağını söyleyebiliriz.

Fakat ABD'de Eylül'ün ilk pazartesi Labor day (işçi günü) olduğu ve bu tarih 3 Eylül'e geldiği için, Apple'ın 4 - 5 Eylül'ü tercih etmeyebileceği düşünülüyor. 2015 ve 2016 yıllarında işçi günü olduğundan dolayı lansmanını bir haftalığına ileriye alan Apple'ın yine ikinci haftayı tercih edeceği ifade ediliyor.

Eylül ayında duyuru yapacak olan ABDli şirketin Ağustos ayının sonuna doğru basın davetiyelerini göndereceği dile getiriliyor. Üç farklı versiyon ile geleceği söylenen 2018 model iPhone'lar neler sunacak, hep birlikte göreceğiz.