İşte 2019'da En Çok Gelir Elde Eden Oyunlar

Oyun sektöründen verileri paylaşan SuperData, 2019 yılının en çok gelir elde eden oyunlarını belirledi. İşte geçtiğimiz sene en çok kazanan oyun üreticileri ve o popüler oyunları

Nielsen’in oyun sektörü araştırma kolu SuperData, 2019’un en çok gelir elde eden ücretsiz ve ücretli oyunları paylaştı. Battle royale oyunu Fortnite ücretsiz olmasına karşın 2019’da 1.8 milyar dolar gelir elde ederek en yüksek kazançlı oyun unvanını aldı. Ücretsiz oynanabilir oyunların toplam geliri 2019’da yüzde 6 artarak 87.1 milyar dolara yükseldi. Fortnite’ı 1.6 milyar dolar Dungeon Fighter Online, Honour of Kings, Arena of Valor izledi. Dördüncü ve beşinci sırada 1.5 milyar dolar ile League of Legends (LoL) ve Candy Crush Saga yer alırken, artırılmış gerçeklik oyunu Pokemon GO 1.4 milyar dolar gelir etti. Tam bir pazarlama stratejisi örneği olan Apex Legends, 2019’un en çok kazanan 10 oyunu listesine giremedi ama 50 milyon indirme ile PC ve konsollar için en hızlı yükselen oyun oldu.

Öte yandan Fortnite’ın 2019’daki kazançları yüzde 25 azaldı. Geçtiğimiz sene geliştiricilerin oyundan kazandıkları miktar 2.4 milyar dolardı. Buna rağmen hala ücretsiz oynanabilir oyunlar arasında en çok gelir elde eden yapım. Fortnite’ı bir yana bırakırsak, premium oyunlara veya oyuncuların önce satın alması gereken oyunlara yapılan harcamalar 2019’da yüzde 5 düştü. FIFA 19, 786 milyon dolar gelir ile PC ve konsollarda premium oyunlar arasında en yüksek kazanç sağlayan oyun oldu. FIFA 19’u 645 milyon dolar gelirle Call of Duty: Modern Warfare izledi. Yılların eskitemediği oyun Grand Theft Auto (GTA) V 2019’da 595 milyon dolarlık kazanç sağladı.

2019'un En Çok Gelir Elde Eden Oyunları (Ücretli)

FIFA 19: 786 milyon dolar

Call of Duty: Modern Warfare: 645 milyon dolar

Grand Theft Auto V: 595 milyon dolar

FIFA 20: 504 milyon dolar

Call of Duty: Black Ops III: 487 milyon dolar

NBA 2K19: 370 milyon dolar

Tom Clancy’s The Division 2: 370 milyon dolar

Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege: 358 milyon dolar

Borderlands 3: 329 milyon dolar

The Sims 4: 311 milyon dolar

2019'un En Çok Gelir Elde Eden Oyunları (Ücretsiz)

Fortnite: 1,8 milyar dolar

Dungeon Fighter Online: 1,6 milyar dolar

Honour of Kings: 1,6 milyar dolar

League of Legends: 1,5 milyar dolar

Candy Crush Saga: 1,5 milyar dolar

Pokemon Go: 1,4 milyar dolar

Crossfire: 1,4 milyar dolar