İşte 2019'da Twitter'da Konuşulanlar

Popüler sosyal ağ platformlarından Twitter’da 2019’un en çok konuşulan isimleri ve olayları belli oldu. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca insanı bir arada toplayan Twitter’da 2019 sonuna yaklaşırken merak edilen istatistikler açıklandı. İşte Twitter Türkiye’de 2019 yılında en çok retweet edilen ve beğenilen tweetler, en popüler isimler, en çok kullanılan hashtagler.

İnsanların sadece ilgi alanlarına giren konu ve kişileri takip ettikleri sosyal bir platform değil, birleşip sorunları da gündeme getirdiği, seslendiği hızlı etkileşimin olduğu geniş bir sosyal ağ olan Twitter’da 2019’un enleri paylaşıldı.

Rock şarkıcısı Haluk Levent, gerçekleştirdiği yardımlar, kullanıcılarla olan etkileşimiyle en çok dikkat çeken isim olurken, Türkiye’de hatrı sayılır fan kitlesi olan Güney Koreli pop müzik grubu BTS en çok konuşulanlar arasında yerini aldı. Sohbetlerde adı en fazla geçen isim Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olurken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, attığı tweetleriyle Twitter’ın en beğenilen isimleri arasında yerini aldı. Spor tarafında Galatasaray’ın yeni transferi Falcao’nun gelişi büyük ilgiyle karşılandı; en çok retweetlenen ve beğenilen Tweetlerden biri oldu. Kanserle verdiği mücadelede örnek olan Naslihan Cantay milyonları yasa boğarken, Haluk Levent’in attığı tweet en çok beğenilenlerden biri oldu.

Survivor 2019 her yıl olduğu gibi bu yıl da çok konuşulurken, bu yılın Twitter’da en çok konuşulan oyuncu Kadın dizisinin sevilen oyuncusu Feyyaz Duman oldu. #arifgibisevmek fenomen aşka gönderme yaparak kullanıcıların en sevdiği hashtaglerden biri olurken BTS de en çok kullanılan hashtaglerden biri oldu.

Eğlence kategorisinde ise en çok kullanılan hashtaglerde bu sene final yapan Game of Thrones (#GoT) yer alırken #senanlatkaradeniz, #arifgibisevmek #hercai #survivor2019 hashtagleri en üst sıralarda yer aldı.

