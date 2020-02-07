İşte 36.000 TL Fiyat Etiketine Sahip Samsung Galaxy Z Flip!

Son zamanlarda pek çok sızıntı ile gündeme gelen ve Samsung tarafından önümüzdeki günlerde tanıtılacak olan Galaxy Z Flip, şirketin yeni nesil katlanabilir telefon modeli olarak öne çıkacak. Yeni model,Caviar tarafından hazırlanan Limited Edition ile ortaya çıktı. İşte detaylar ve dahası!

Fiyatı ile Cep Yakıyor!

Galaxy Z Flip hem teknik özellikleri hem de tasarımı ile pek çok kez sızdığı için hem içeride hem de dışarıda neler ile karşılaşabileceğimizi tahmin edebiliyoruz. Yine de bir cihazın resmi tanıtımı gerçekleşmeden önce bazı şeylerden kesin olarak bahsetmek pek mümkün olmaz.

Bununla birlikte bazı üçüncü taraf şirketler içsel bir bilgiyi daha önceden ortaya dökebilir ve bu Galaxy Z Flip için geçerli oldu.

Bildiğiniz gibi Caviar, akıllı telefonları kaplama ve giydirme yolu ile lüks versiyonlara çeviren bir şirket ve bugün Samsung'un yeni katlanabilir telefonunu portföyüne ekledi. Sunduğu tasarımları bir video ile de destekleyen şirket, yeni modelin nasıl görüneceğini en net hali ile bizlere sunmuş oldu.

Yeni model için Carbon Titanium, Joker & Harley Quinn ve Gold versiyonlarını tanıtan şirket bu versiyonlar için sırasıyla 5.690 dolar, 5.210 dolar ve 6.000 dolar fiyat etiketi sundu. Güncel durumda ön sipariş aşamasında bulunan modelin ne zaman teslim edileceği bilinmiyor.

Buna karşın şirketin teknik özellikler hakkında herhangi bir bilgi paylaşmadığını belirtelim. Ne de olsa Cavira, akıllı telefonların içerisinde yer alan işlemci ya da depolama gibi detaylarla değil, pahalı aksesuarlar gibi görünmesi ile ilgileniyor. Bu arada yeni modelin videosuna göz atmak isterseniz hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.