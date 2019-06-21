İşte Android Q Güncellemesi Alacak Huawei Modelleri

Trump yönetiminden Amerikan şirketleriyle iş birliği yasağı gelmesi sonrasında Android güncellemeleri karışık bir hal alan Huawei, Android Q alacak modellerini duyurdu. Pek çok kullanıcı sevinecek gibi gözüküyor.

Kullanıcıların yoğun olarak sorduğu sorular için bir sayfa oluşturan Çinli üretici, geçtiğimiz gün Android Q alacak olan akıllı telefonların listesini yayınladı. Huawei Answer isimli sayfada yayınlanan listede ilk defa P30 ve Honor 20 serisinin bu listeye dahil edildiği gözlemlendi. Ülkemizde de yaygın olarak kullanılan birçok model güncelleme alacak.

“P30 serisi de dahil olmak üzere en popüler cihazlarımız Android Q'ya erişebilecek. Aslında şu anda Mate 20 Pro cihazımız için Android Q üzerinde çalışan beta geliştirici programını başlattık” ifadelerini kullanan Huawei, 17'den fazla modelinde Android Q testlerine başladıklarının altını çizdi. Konu hakkında şirket şunları dile getirdi:

“Cihazların Android Q güncellemelerini alabilmelerini sağlamak için aylardır üçüncü taraflarla birlikte çalışıyoruz. Teknik hazırlıklar ve testler 17'den fazla cihaz için başlamış durumda"

İşte Android Q güncellemesi alması kesinleşen modeller: