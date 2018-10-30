İşte Apple Etkinliğinde Duyurulması Beklenen Cihazlar!

Apple, bugüne kadar Amerika Birleşik Devletleri’nin batı kıyısında düzenlediği etkinliklerin tersine, sürpriz bir karar alarak Brooklyn, New York’ta konferans yapacağını duyurmuştu. Yeni telefonların gösterildiği etkinliğin üzerinden çok geçmemişken yapılan duyurunun ardından akıllaraysa tek bir soru geldi: Bugün yapılacak Apple etkinliğinde hangi cihazlar duyurulacak?

Dünyanın en büyük teknoloji şirketi Apple, akıllı telefonlarının yanı sıra kişisel bilgisayarlar, tabletler, televizyon sistemleri ve çeşitli yazılımlar üretemeye devam ediyor. Şirketin lokomotifi akıllı telefonlar olsa bile tabletleri de bir o kadar rağbet görüyor. Apple’ın kurulduğu günden bu yana üretilmeye devam edilen kişisel bilgisayar ise ana gelir kalemlerinden sayılıyor.

Yakın zaman önce basın mensuplarına gönderdiği etkinlik davetiyle 30 Ekim 2018 TSİ 17.00’da Brooklyn, New York’ta konferans düzenleyeceğini açıklayan Apple’ın, bu etkinlikte neler duyurulacağı merak konusu olurken, konuyla yakından ilgilenen uzmanlar, bugün itibarıyla ikiden fazla yeni cihaz görebileceğimiz dile getiriyorlar.

Face ID kullanan yeni iPad Pro

Bugüne kadar ortaya çıkan zibilyon tane sızıntıdan sonra Apple’ın yeni iPad üzerinde çalıştığı neredeyse kesinleşmişti. Şirketin iPhone X’da kullandığı Face ID benzeri sistemleri iPad’lere getirmesine kesin gözüyle bakılırken, yeni cihazların çerçeve oranında önemli değişikliklere gideceği belirtilmişti. Ekran-çerçeve oranı konusunda gözle görülür değişiklikler yapmayı planlayan şirketin, TouchID’yi de kaldıracağı belirtilmişti. iPhone X’da olduğu gibi ana ekran tuşunu kaldırarak, açma kapama özelliğini Face ID üzerine atamayı düşünen Apple, böylece ekranın boyutunu da artırmış olacak.

USB-C bağlantısı, hızlı şarj, kablosuz şarj gibi birçok yeni nesil teknolojiyi içermesi planlanan yeni tabletlerin detaylarının ise akşam düzenlenecek etkinlikte gün yüzüne çıkması beklenenler arasında.

Yeni Retina MacBok Air

Neredeyse her sene Apple’ın yüksek çözünürlüklü ekranı bulunan MacBook Air piyasaya süreceği söyleniyordu. Etkinlik öncesinde yeni MacBook Air hakkında iddialar peşi sıra gelmeye başlarken, 12-inch MacBook ailesinin bir süredir güncellenmediği düşünülürse, bu sefer yeni MacBook Air görmemiş işten bile değil.

Yeni Mac Mini, iMac ya da Mac Pro

En yeni Mac Mini dört yıl önce piyasaya sürülmüş ve o günden bu yana yeni modeli piyasaya çıkmamıştı. Keza Mac Pro da çok çok çok uzun süredir güncellenmeyen Apple ürünlerinden bir tanesi olarak çıkabilecek ürünler listesine adını çoktan yazdırmıştı. Keza son çıkan iMac iddiaları da Mac ailesine yeni bir üyenin daha gelebileceği havasını yaratmayı başardı.