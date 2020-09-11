İşte Aşı Üreticilerinin Covid-19 Aşı Fiyatları

Covid-19 ile mücadelenin kalbinde yatan aşılar, normal hayata dönebilmemiz için kritik bir role sahip. Aşıların ne zaman kullanıma hazır olacağı henüz belli olmasa da aşı üreticileri tarafından belirlenen Covid-19 aşı fiyatları bilinen detaylar arasında yer alıyor.

Covid-19 Aşı Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Hükümetler potansiyel aşıları güvence altına alabilmek adına oldukça sert adımlar atmaktan kaçınmıyor ve herhangi bir onaydan önce çeşitli adaylarla milyonlarca dozluk anlaşmalara imza atıyor. Örneğin İngiltere, başarılı olabilecek ya da olmayabilecek altı potansiyel aşı için açıklanmayan meblağlar üzerinden anlaşmalar imzaladı.

Temel olarak baktığımızda aşı geliştirmeleri için yapılan milyarlarca dolarlık yatırımlar, tedarik gibi bir takım maliyetlerle daha birleşiyor. Bu noktada doz başına fiyatlar aşının türüne, üreticiye ve sipariş edilen doz sayısına bağlıdır.

Moderna ile başlamamız gerekirse ilaç üreticisinin doz başına fiyatının 32 dolar ila 37 dolar arasında olduğu biliniyor. Öte taraftan AstraZeneca tarafından belirlenen ücret doz başına birkaç dolar olarak açıklandı. Hacim olarak dünyanın en büyük aşı üreticisi konumunda olan Hindistan Serum Enstitüsü, düşük ve orta gelirli ülkelere odaklanıyor ve bir doz için 3 dolar fiyat sınırı koyuyor.

Ancak her durumda aşılanacak olan hastaların çok büyük bir kısmı, muhtemelen kendi ceplerinden bir ödeme yapmayacaktır.

Peki siz bu açıklamalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce aşının fiyatı ne kadar olacak? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.