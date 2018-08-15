  1. Tamindir
  2. haber
  3. Mobil
  4. İşte Dört Kameralı Huawei Mate 20 Lite

İşte Dört Kameralı Huawei Mate 20 Lite

Ömer Dursun
Ömer Dursun - | Mobil

Teknoloji dünyasına iPhone X ile giren ve yavaş yavaş 'trend' olma yolunda ilerleyen çentik modası Huawei'nin yeni Mate 20 serisinde de yer alacak. Evan Blass tarafından yapılan sızıntılarla dört kameralı Huawei Mate 20 Lite bir kez daha sızdırılmış oldu.

Daha önceden TENAA'da ortaya çıkan Mate 20 Lite'ın detayları gelmeye devam ediyor. Ekran konusunda iPhone X'a bir hayli benzeyen Mate 20 Lite'ın 6.3 inç 2340x1080 LCD ekranı olacağını belirtmek gerekiyor. Arka tarafın tasarımında ise daha özenli çalışan Huawei, kameraları dikey olarak yerleştirmiş ve hemen alta parmak izi sensörünü koymuş.

Huawei tarafından üretilen Kirin 710 yonga setinden gücünü alacağı ifade edilen Mate 20 Lite'ın 6GB RAM ve 64GB'lık depolama alanına sahip olacağı söyleniyor. MicroSD kart desteğini barındırmayacak olan cihazın 3650 mAh bataryası olmasından dolayı 172 gr ağırlığında olabileceği dile getiriliyor.

Arka tarafta 20MP + 2MP, selfie tarafında ise 24MP + 2MP kamera çözünürlüğü barındıracağı ifade edilen Mate 20 Lite'ın orta segment cihaz kategorisinde güzel bir alternatif sunacağını söyleyebiliriz. Ağustos ayı sonunda siyah, altın ve mavi renk seçenekleriyle kullanıcılara sunulacak olan telefonun 400 euro'dan satışa çıkacağı iddia ediliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Huawei ve ZTE Yasağını Onayladı TEKNOLOJİ ABD Başkanı Donald Trump, Huawei ve ZTE Yasağını Onayladı
Çentikli Huawei Mate 20 Lite Ortaya Çıktı MOBİL Çentikli Huawei Mate 20 Lite Ortaya Çıktı
İngiltere’nin Huawei Hakkındaki Kaygılarının Nedeni Belli Oldu GÜVENLİK İngiltere’nin Huawei Hakkındaki Kaygılarının Nedeni Belli Oldu

ETİKETLER: akıllı telefon huawei Huawei Mate 10

YORUMLAR