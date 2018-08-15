İşte Dört Kameralı Huawei Mate 20 Lite

Teknoloji dünyasına iPhone X ile giren ve yavaş yavaş 'trend' olma yolunda ilerleyen çentik modası Huawei'nin yeni Mate 20 serisinde de yer alacak. Evan Blass tarafından yapılan sızıntılarla dört kameralı Huawei Mate 20 Lite bir kez daha sızdırılmış oldu.

Daha önceden TENAA'da ortaya çıkan Mate 20 Lite'ın detayları gelmeye devam ediyor. Ekran konusunda iPhone X'a bir hayli benzeyen Mate 20 Lite'ın 6.3 inç 2340x1080 LCD ekranı olacağını belirtmek gerekiyor. Arka tarafın tasarımında ise daha özenli çalışan Huawei, kameraları dikey olarak yerleştirmiş ve hemen alta parmak izi sensörünü koymuş.

Huawei Mate 20 Lite in black, blue, and gold. pic.twitter.com/c5DVT2VVsY — Evan Blass (@evleaks) 14 Ağustos 2018

Huawei tarafından üretilen Kirin 710 yonga setinden gücünü alacağı ifade edilen Mate 20 Lite'ın 6GB RAM ve 64GB'lık depolama alanına sahip olacağı söyleniyor. MicroSD kart desteğini barındırmayacak olan cihazın 3650 mAh bataryası olmasından dolayı 172 gr ağırlığında olabileceği dile getiriliyor.

Arka tarafta 20MP + 2MP, selfie tarafında ise 24MP + 2MP kamera çözünürlüğü barındıracağı ifade edilen Mate 20 Lite'ın orta segment cihaz kategorisinde güzel bir alternatif sunacağını söyleyebiliriz. Ağustos ayı sonunda siyah, altın ve mavi renk seçenekleriyle kullanıcılara sunulacak olan telefonun 400 euro'dan satışa çıkacağı iddia ediliyor.