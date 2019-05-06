İşte Dünyada En Çok Kullanılan ve Kolayca Hacklenebilen Şifreler

Veri güvenliği her geçen gün daha önemli hale geliyor olmasına rağmen dünya çapında hala "123456" gibi şifreler kullanan milyonlar bulunuyor. İngiliz Ulusal Siber Güvenlik Merkezi'nin araştırmasına göre "Superman" şifresi de bir hayli popüler.

Uzun yıllardır kullanıcılara çeşitli önlemler alınması için uyarılar yapan uzmanlar, yine de "123456" tarzı şifrelerin yok olmadığını söylüyor. Konu hakkında araştırma raporlarını sunan İngiliz Ulusal Siber Güvenlik Merkezi (NCSC), dünya çapında 23.2 milyon hesapta 123456 şifresinin kullanıldığını saptadı.

En çok kullanılan parola olmasının haricinde en kolay çalınabilen şifre de olarak akıllara kazınan 123456'dan sonra ise ‘123456789’ şifresi geliyor. Bu şifrenin de 7.7 milyona yakın kullanıcıda görüldüğü ifade ediliyorken futbol takımları, şarkıcılar, oyuncular gibi meşhur olan parolaların da bir hayli yaygın olduğu aktarıldı.

Şifrelerde "Superman" Çok Seviliyor

NCSC verilerine göre ayrıca en çok tercih edilen süper kahraman ise 330 bin kullanım sayısıyla Süpermen ya da orjinal kullanımıyla Superman olduğu dile getirildi. Superman'in hemen arkasında ise Naruto, Tigger ve Pokemon gibi dünyada tanınan bazı karakterler boy gösterdi. En sık kullanılan 100 bin parolayı kontrol etmek isterseniz bu adrese gidebilirsiniz.