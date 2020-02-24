İşte Dünyanın En Büyük Elektrikli Aracı (290 Ton Ağırlığında)

Dünyanın en büyük elektrikli aracı ENGIE, çok yakında Afrika’da test edilmeye başlayacak. 290 ton ağırlığındaki damperli kamyon hakkında detaylar haberimizde.

Anglo American, ENGIE ve Williams Advanced Engineering birlikte çalışarak dünyanın en büyük elektrikli aracını yarattı. Hidrojenle çalışan maden kamyonu ENGIE, dizel motorlu muadillerinden daha iyi olmasa da iyi performans sergiliyor. Anglo American, madencilik kamyonunu hidrojenle güçlendirmek için modifiye etme sürecinde. ENGIE hidrojen teknolojisini, Wiliams da batarya sistemini tedarik ederken, Anglo American kendi Komatsu kamyonlarını sunuyor.

Hidrojenle çalışan kamyonunu üretimine bu yıl başlanacak ve kullanılmadan önce testleri yapılacak. Testlerin Güney Afrika’nın Mogalakwena şehrindeki platinum grubu metal madeninde gerçekleştirildiği belirtildi.

Hidrojenden güç almasıyla dizel versiyonlarından dah az gürültülü çalışacağı ve daha ucuz olacağı belirtilen aracın ağırlığı 290 ton. Şimdiye kadarki en büyük elektrikli araç 45 ton ağırlığındaki eDumper idi. Dizel motorlu bir kamyonla aynı zorlu ortamlarda çalışacak araç, yokuş aşağı giderken enerjiyi korumak ve geri kazanmak için rejeneratif frenlemeye sahip olacak.