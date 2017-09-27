İşte Dünyanın En Değerli Markaları!

Bugün Interbrand isimli danışmanlık şirketi tarafından dünyanın en değerli markaları listelendi. Listenin ilk sırasında son yılların değişmezi haline gelen Apple varken, ikinci sırada ise Alphabet bünyesinde çalışan Google yer alıyor.

2016 yılında da ilk iki sırada Apple ve Google bulunuyordu. Listenin üçüncülük sırasında bu sene Microsoft Coca Cola’yı sollamayı başarırken, kısa bir sürede hızla gelişen Amazon şirketi de beşinci sırada boy gösteriyor. Altıncı sırada Samsung, yedi de otomotiv devi Toyota'yı görebiliyorken sekizde ise sosyal medyanın öncü şirketi Facebook bulunuyor. Son iki sırada ise Mercedes ve IBM yer alıyor.

Listeye göz gezdirdiğimizde 9 farklı teknoloji şirketi bulunması gözlerden kaçmıyor. Ayrıca Asya kıtasından sadece 2 şirket bulunuyorken, geriye kalan 8 marka ABD merkezli.

Apple’ın Değeri Dudak Uçuklatıyor!

Günümüz itibarıyla 153 milyar dolar piyasa değeri olan Apple’ı 110 milyar dolar ile Google şirketi takip ediyor. Ayrıca bu rakamların pek çok Asya ve Afrika ülkesinin kasasındaki paralardan bile daha çok olduğunu da belirteyim.