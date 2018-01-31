İşte Dünyanın En Değerli Markası

Son yıllarda dünyanın en değerli markası olarak hep Apple veya Google şirketi zirvede olurdu. Ancak bu yıl Google'ı geçmeyi başaran bir şirket oldu. Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance tarafından hazırlanan raporda tam 151 milyar dolarlık değeriyle Amazon şirketi dünyanın en değerli markası olarak seçildi.

Brand Finance tarafından hazırlanan ''Dünyanın En Değerli 500 Markası - Global 500 2018" çalışması sonuçlandı. Araştırma sonucunda Amazon şirketinin verileri dikkat çekmeyi başarırken son günlerde pek de iç açıcı haberler alamayan Apple yine de yerini korumayı başardı. Geçtiğimiz yıl 106,4 milyar dolar marka değerine sahip olan Amazon, bu yıl 150 milyar 811 milyon dolar değer ile üçüncü sıradan birinci sıraya yükselmeyi başardı. Ayrıca geçtiğimiz yılın lideri olan Google ise değerini sadece 12 milyar dolar artırarak üçüncü sıraya geriledi.

İkinci sıradaki yerini koruyan Apple değerini yüzde 36,6 artırarak 146,3 milyar dolar seviyesine ulaştı. Listenin devamında ise Çinli içecek şirketi Wuliangye dikkat çekti. Bu yıla damgasını vuran ve yüzde 161 oranında büyüme gösteren şirket hızla büyümeye devam ediyor. Listenin düşüş yaşayan markalarında da Toshiba gözlerden kaçmadı. 2018'de yüzde 43 kayıp yaşayan Japon firma, değer kaybının önüne geçemiyor.

Teknoloji Sektörü Açık Ara Farkla Önde

En değerli 500 markaya baktığımızda yüzde 20 oranında (100 şirket) teknoloji sektöründe çalışan firma olduğu görülüyor. Teknoloji sektörünü bankacılık yüzde 14, telekom yüzde 10, perakende ve otomobil sektörleri de yüzde 6 pazar payı ile takip ediyor.

İlk 500'de Türk Markası Yer Almadı

Global 500 listesinde marka değerinin yüzde 44'ünü (190 şirket) ABD'li şirketler oluştururken, Çinli şirketlerin yüzde 15 (57 şirket), Japon şirketlerin de yüzde 7'lik (35 şirket) oranına ulaştığı gözlemlendi. Her zamanki gibi listeye ABD'li firmalar damga vururken hiçbir Türk markasının olmaması dikkat çekti. Ayrıca listenin en düşük değere sahip şirketinin 3,7 milyar dolar değere sahip olduğu görüldü.