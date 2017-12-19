İşte Dünyanın En Küçük Cep Telefonu

Cep telefonu dünyası günümüzde büyük telefonların ön plana çıktığı bir hale geldi. Artık 6 inç boyutunda ekrana sahip telefonlar "normal" kabul ediliyor. İnsanlar yarım somon ekmek boyutundaki telefonları çıkarıp kullanmaya başladıklarında yadırgamıyoruz.

Günümüzden 10-15 yıl öncesinde olsaydık bu boyutlardaki telefonlarla dalga bile geçerdik. "Aaa telefon diye tablet kullanıyor" dediğimiz arkadaşlarımız elbet ki olmuştur. Ama artık devir değişti ve 5 inçlik ekran boyutu standart hale geldi. Hal böyle olunca cepte taşınmak için tasarlanmış telefonlar ceplere sığmaz hale geldi. İşte bu durumu göz önünde bulunduran bir firma, tekrar küçük boyutlu, cepte taşınabilen bir telefon üretmeyi hedefliyor. Zanco Tiny T1 adlı "akılsız" telefon neredeyse bir kibrit kutusu boyutunda. Telefonun üreticisi bu yeni telefonu "dünyanın en küçük telefonu" olarak nitelendiriyor:

Bir anahtarlık gibi yanınızda taşıyabildiğiniz bu telefon, sıkça hareket ediyorsanız ve yanınızda çanta taşımıyorsanız ideal boyutlar sunacaktır. 2G bağlantısına sahip olan telefon, 90'lı yılların tuşlu telefon tasarımını benimsiyor ve herhangi bir gelişmiş mobil işletim sistemi içermiyor. Bu telefon, açıp sadece alo diyebileceğiniz, çok sıkıştığınızda da 2G üzerinden internete bağlanabileceğiniz bir telefon. Eğer akıllı telefonların zamanınızı çalmasından şikayetçiyseniz ve telefon bağımlısı olmaktan hoşlanmıyorsanız Zanco Tiny T1 size göz kırpıyor. Küçük boyutları ve taşınabilirliği ise sporcular için güzel bir seçenek olmasını sağlamakta.

Bir bozuk paradan daha hafif olan Zanco Tiny T1, 200 mAh kapasitesinde bir pille gelmekte. Cihazda büyük bir dokunmatik ekran yer almadığı için Zanco Tiny T1 uzun bir pil ömrü sunabilmekte. Micro USB üzerinden şarj edilen ve 3 gün standby süresine sahip olan telefon ile 180 dakika, yani 3 saat boyunca konuşabiliyorsunuz.

Zanco Tiny T1, 50 SMS mesajını, 300 rehber girdisini saklayabilmekte. OLED ekrana sahip telefon nano sim kart kullanıyor. Zanco Tiny T1 şu an Kickstar üzerinde destek topluyor. Mayıs 2018'de satışa sunulması planlanan telefonun ön sipariş fiyatı ise 40 $. Eper bu telefonu satın almayı düşünüyorsanız kaybetmemek için büyük çaba göstermeniz gerekecek.