İşte Dünyanın En Küçük Telefonu (Bir USB Bellek Büyüklüğünde)

Zanco, USB bellek boyutunda internete bağlanabilen telefonunu tanıttı. Dünyanın en küçük 3G telefonu Zanco Tiny T2, günlük işlerinizi halletmeniz için tüm özelliklere sahip. İşte Palm’ı tahtından eden mini telefon

Zanco Tiny T2 Özellikleri

Kredi kartı büyüklüğündeki telefonu hatırlamışsınızdır: Palm Phone. Google’ın uygulama mağazasındaki tüm Android uygulamaları çalıştırabilen ve en yeni Android sürümüyle gelen telefon, 4-5 saat kullanım süresi sunuyordu. Amerika’da 350 dolardan satışa sunulmuştu. Dünyanın en küçük telefonu olarak lanse edilen Palm Phone yerini Zanco Tiny T2’ye bıraktı.

Tam USB bellek büyüklüğünde olan Tiny T2, 1.0 inç 128x96 çözünürlüklü ekranıyla artık dünyanın en küçük telefonu. Fotoğraf çekme, video kaydetme, MP3 ve MP4 oynatma, konuşma ve mesajlaşma, FM radyo, acil durum çağrısı, alarm, Bluetooth (3.0) kısacası bir akıllı telefonun çoğu özelliğine sahip ve sadece 31 gram ağırlığında. 128MB dahili hafızasını microSD kart ile 32GB’a kadar artırabiliyorsunuz. Pili de (500 mAh) 7 güne kadar dayanıyor.

Zanco Tiny T2 Fiyatı

3G ağını destekleyen dünyanın ilk minik telefonu Zanco tiny t2, şu anda 59 dolar fiyat etiketiyle ön satışta. Yalnız bu fiyatlandırma Kickstarter destekçilerine özel. Telefon 130 dolar fiyat etiketiyle satışa çıkacak.