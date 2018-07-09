İşte Elon Musk'ın Tayland'daki Çocukları Kurtaracak Denizaltısı

Ünlü işadamı Elon Musk, Tayland’da mahsur kalan çocukları sağ salim kurtarmak için aklına gelen denizaltı fikrini geliştirmeye başladı. Musk, merak edilen denizaltısını yapmayı başarırken, bugün aracın görüntülerini de paylaştı.

Haziran ayının sonunda Tayland’ın kuzey bölgesinde antrenmana çıkan 12 çocuk ve çalıştırıcıları, talihsiz şekilde kaybolmuşlardı. Yaklaşık 9 gün süren aramanın ardından iki kahraman mağara dalgıcı John Volanthen ve Rick Stanton hayatlarını riske atarak, içi su dolu bir mağaraya girmişler ve 9 günün sonunda çocuklara ve çalıştırıcılarına ulaşmışlardı. Yayınlanan ilk görüntülerden sonra kaybolan ekibin tamamen hayatta kaldıkları görülmüş ve mahsur kalan çocukların kurtarılması için onlarca ülke seferber olmuştu. Başta Tayland ordu birlikleri olmak üzere birçok profesyonel kişi olaya müdahale etmek için bölgeye giderken, Muson aylarının gelmesi sebebiyle oluşan yoğun yağış sebebiyle mahsur kalan çocuklara ulaşmanın neredeyse imkansız olduğu görülmüştü. Mağara sisteminin neredeyse ortasında bulunan ekibe profesyonel dalgıçların dahi 5-6 saatlik çabadan sonra ulaşabildikleri öğrenilirken, hayatta kalanları kurtarmak için yeni yollar denenmeye başlanmıştı.

Şehirlerin altına metro tünelleri açmak için Boring Company isimli bir şirket kuran Elon Musk ise takipçilerinden gelen Tayland’daki çocuklarla ilgili sorulara cevap verirken, bir denizaltı yardımıyla çocukların bölgeden çıkarılabileceklerini söylemişti. Denizaltı fikrini harekete geçirmek için harekete geçen Musk, mühendisleriyle birlikte yaptığı denizaltının ilk videolarını yayınlandı. Tüp şekilli bir denizaltı yardımıyla çocukların bölgeden çıkarılabileceklerini söyleyen Elon Musk’ın yayınladığı görüntüler ise hemen aşağıdaki gibi oldu.