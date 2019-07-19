İşte En Instagram Bağımlısı Ülkeler (Türkiye Kaçıncı Sırada?)

2019 yılı verilerine göre dünyada en fazla Instagram kullanıcısına sahip ülkeler belli olurken, Türkiye’nin listedeki yeri şaşırttı. 34 milyon Instagram kullanıcısına sahip Türkiye’yi 24 milyon kullanıcı ile Japonya’nın takip ettiği gözlemlendi.

Ajans Press’in Statista verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, 2019 yılı itibarı ile dünyada en fazla Instagram kullanıcısına sahip ülke ABD oldu. 110 milyon kullanıcıyla lider olan ABD'nin hemen ardından 66 milyon kullanıcı ile Brezilya’nın geldiği gözlemlendi.

Türkiye'nin ise listede altıncı sırada olduğu ortaya çıktı. Listenin altıncı sırasına yerleşen Türkiye’nin 34 milyon Instagram kullanıcısı olduğu saptandı. Instagram kullanıcılarının toplam sayısının geçen yıla oranla 50 milyonluk artışla 850 milyonu geçtiği kaydedildi. Instagram kullanımını en çok artıran ülkelerin Rusya, Türkiye, Japonya, Meksika olduğu belirtildi.

Beğeni Güncellemesi Kullanıcıları İkiye Böldü

Yeni gelen beğeni sayısı güncellemesiyle kullanıcıları ikiye bölen Instagram, baskıyı azaltmak için dünyanın bazı ülkelerinde beğeni sayısını deneme amaçlı gizliyor. Instagram hakkında en çok konuşulan konu olan beğeni güncellemesi, birçok kullanıcının eleştirisini de çekiyor.