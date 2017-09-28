İşte Essential Phone'un Satış Rakamı!

“Android’in babası” lakabıyla tanınan Andy Rubin’in markası olan Essential’ın ne kadar cihaz sattığı ortaya çıktı. BayStreet Research tarafından paylaşılan bir rapora göre, Essential Phone sadece 5 bin adet satıldı.

Yapılan hatalar, gecikmeler ve kullanıcıların hayal kırıklığına uğratılmasıyla gündemden hiç düşmeyen Essential, 9 Eylül tarihinde raflarda yerini almıştı. Ortalama olarak 3 haftalık bir analize göre 5 bin satışa ulaşan cihazın, meraklılarını çok şaşırtmadığını belirteyim. Çünkü bu kadar hata ve aksamanın yaşandığı bir şirketin cihazı ne kadar başarılı olabilir bilemiyorum.

Bu düşük satış rakamındaki en önemli ikinci nedeninse cihazın fiyat etiketi olduğu düşünülüyor. 700 dolar ile kullanıcılara sunulan Essential Phone sadece ABD ve Kanada’da boy gösteriyor. Ayrıca ABD içerisinde sadece Sprint operatörüyle satılan cihaz, kısa süre içerisinde Avrupa’da da kullanıcılarla buluşacak.

Bunlara ek olarak ufak bir karşılaştırma yapmak gerekirse, OnePlus şirketinin ilk cihazı OnePlus One çok kısa bir sürede 500 bin satın alma barajına dayanmıştı. Essential Phone ise 5 bin civarında.

Bu satış rakamının zamanla artacağını biliyoruz ancak, büyük beklentilerle sunulan Essential Phone'un hem Essential’a hem de kullanıcılara hayal kırıklığı yarattığını belirtmek gerekiyor.