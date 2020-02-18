İşte Google'da En Çok Aranan Yerler

İnternet kullanıcılarının Google’da en çok aradığı yerler belli oldu. Tac Mahal, Google’da en çok aratılan yer oldu. Listenin ilk 10’unda ilginç yerler var.

Arama motorları merak ettiğimiz ve öğrenmek istediğimiz bilgileri getiren bir araç olmanın ötesinde. Seyahatlerimizde önemli rehberler haline geldi. Google, insanların turistik olarak ziyaret etmek istedikleri yerler hakkında bilgi alabilecekleri arama motorlarından biri. Google, zaman zaman arama istatistikleri paylaşıyor ancak bu sefer istatistikler Columbus Direct’den geldi.

Google Anahtar Kelime Planlayıcı verilerine erişebilen firma, Google arama verilerinden bir istatistik yayınladı. Columbus Direct tarafından yayınlanan Google verilerine göre, Google’da en çok aratılan yer Hindistan’daki Tac Mahal oldu. 1.41 milyon kişi Şah Cihan’ın eşi için yaptırdığı anıt mezarını araştırdı. Machu Picchu, Tac Mahal’den sonra en çok aratılan yer oldu. Dünyanın yeni Yedi Harikası’ndan biri olan İnka antik şehri Machu Picchu’yu 1.26 milyon kişi (aylık) Google’da arattı. Google’da en çok aranan yerler listesinde üçüncü sırada Burj Khalifa var. 2010 yılında inşaası tamamlanan Burj Khalifa, dünyanın en yüksek gökdeleni unvanını taşımaya devam ediyor. Dubai’deki dev gökdeleni Google’da her ay 1.1 milyo kişi arıyor.

Google’dan en çok aranan yerler (aylık)