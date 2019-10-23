İşte Hacker'ların Yem Olarak Kullandığı En Tehlikeli Ünlüler

En sevdiğiniz ünlüler hakkında Google'dan daha fazla bilgi mi arıyorsunuz? McAfee'nin hazırladığı çevrimiçi arama için en tehlikeli ünlüler listesine göre, sevdiğiniz aktörler sizi hacker'lara yem haline getirebilir.

Güvenlik şirketi McAfee, bu yıl da hayranlarını kötü niyetli web sitelerine ve virüslere maruz bırakabilecek ünlüleri araştırdı. İsimleri “torrent” "film izle" "bedava indir" gibi kelimelerle birlikte olan ünlüleri sıralayan McAfee, 2019 listesinde en tehlikeli kişinin Alexis Bledel olduğunu dile getirdi.

Özellikle Gilmore Girls filmindeki Rory Gilmore ve The Handmaid's Tale'deki Ofglen rolüyle hacker'ların ağına takılan Bledel'den sonra ise en tehlikeli ismin Late Late Show'un sunucusu James Corden olduğu ortaya çıktı. Bunların haricinde GoT dizisinden tanınan Sophie Turner da McAfee'nin listesindeyken Anna Kendrick, Lupita Nyong'o, Jimmy Fallon, Jackie Chan gibi isimler de tehlikeli.

İçeriklere Bedava Erişmek Tüketiciyi Cezbediyor

Tüketiciler, şimdiye kadar çeşitli yayın hizmetleriyle her zamankinden daha fazla içeriğe erişebilse de çoğu kullanıcı hala dijital hayatlarını korsan içerik karşılığında riske atmayı tercih ediyor. Bu durum da tüketicileri kötü amaçlı yazılım yükleyebilecek veya kişisel bilgileri çalabilecek web sitelerine yönlendirmek için büyük fırsat yaratıyor.

McAfee'de baş tüketici güvenliği uzmanı Gary Davis, kullanıcıların içerik ararken dikkatli olmaları gerektiğini söyledi:

"Tüketiciler, yaptıkları aramaların risk oluşturduğunun tam olarak farkında olmayabilir, en sevdikleri ünlülere, filmlere, TV şovlarına veya müziklere erişimiyle kişisel bilgilerin tehlikeye girmesi durumunda oluşabilecek zararlı etkileri anlayamazlar. Tüketicilerin, şüpheli bağlantıları tıklamadan veya içerik indirmeden önce iki kez düşünerek, dijital hayatlarını gizlenen siber suçlulardan korumayı öğrenmeleri çok önemlidir.”