İşte Huawei P20 Pro'nun Kamera Test Sonucu!

Akıllı telefonların kameralarını test ederek puanlayan DxOMark’ın son konuğu Huawei P20 Pro oldu. Hem P20 hem de P20 Pro’nun kamera test sonuçları etkileyici.

Huawei’nin geçtiğimiz gün Paris’de düzenlenen etkinlikte tanıttığı yeni telefonu Huawei P20 ve P20 Pro, DxOMark’ın konuğu oldu. Beklendiği üzere şu anda piyasadaki en iyi kameraya sahip akıllı telefon Huawei’nin yeni akıllıları oldu. Huawei P20 Pro, ortalama (video ve fotoğraf kalitesi) 109 puan alarak Samsung Galaxy S9 Plus, Google Pixel 2 ve Apple iPhone X’u geride bıraktı. Sitede yayınlanan örnek çekimlere ve test sonuçlarına baktığımızda P20 Pro’nun kamerasının sadece fotoğraf değil, video tarafında da başarılı olduğunu görüyoruz. Video kalitesi için 98 puan alan telefonu, 96 puanla Google Pixel 2, 94 puanla Huawei P20, 91 puanla Samsung Galaxy S9 Plus izliyor. Apple’ın video kalitesini öne çıkardığı iPhone X ise testte 89 puanla son sırada yerini alıyor.

Huawei’nin lansmanda da rakiplerinden farkını öne çıkarma gayretini görmüştük. DxOMark’ın kamera test sonuçları elbette değerli ancak burada yine son sözü söyleyecek, kararı verecek olan son kullanıcı. Amiral gemisi akıllı telefonların 4000 TL’den başladığı ülkemizde test sonuçlarına bakıp hızlıca karar vermemek gerek. Öte yandan Huawei’nin üst segment telefonlarının kamera performasını hepimizi biliyoruz ancak 109 puan oldukça iddialı. Bakalım, Huawei P20 Pro ofisimize ulaştığında test aşamasında göreceğiz. Huawei P20 Pro inceleme videosu elbette Tamindir YouTube kanalında olacak.