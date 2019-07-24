İşte Instagram'ın En Çok Kazanan İsimleri

Her yıl hazırlanan en çok kazanan Instagram hesapları bu yıl da ortaya çıktı. Son yılların en çok reklam gelirine sahip olan ünlü modeli Kylie Jenner yine Instagram'ın en çok kazananı olmayı başardı.

Servis Hopper HQ tarafından hazırlanan Instagram listesinde genellikle Amerikan oyuncular ve reality show yıldızları bulunuyor. Listenin ilk sıraları son zamanlarda pek değişiklik göstermiyor olmasına rağmen reklam başına kazananılan miktar her yıl artıyor. Örneğin Kylie Jenner reklam başına 1 milyon 266 bin dolar alıyor.

Jenner'ın hemen arkasında ise gönderi başı 960 bin dolar kazanç sağlayan Ariana Grande yer alıyorken üçüncü sırada ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo bulunuyor. Reklam gönderisi için 975 bin dolar alan futbolcunun hemen arkasında 910 bin dolarla Kim Kardashian'ın olduğu gözleniyor.

Sırasıyla Selena Gomez, Dwayne Johnson ve Beyonce'un da olduğu listenin ilk 10'unda bu sefer Neymar da boy göstermeyi başardı. Bu isimlerin dışında en çok kazanan bazı Instagram hesapları ise şu şekilde: