İşte Instagram'ın En Çok Kazananları

Son yıllarda sosyal medyanın popülerleşmesiyle birlikte bu mecradan yüksek miktarda para kazananlar da artmaya başladı. Servis Hopper HQ yaptığı araştırma kapsamında Instagram'ın en çok kazanan isimlerini sıraladı. İşte o isimler:

Özellikle son zamanlarda eklediği özellikler ile daha fazla kullanıcı kitlesine ulaşmayı başaran Instagram pek çok insan için de ekmek teknesi oldu. Fakat bazı isimler aldıkları tek bir reklam ile ağızları açık bıraktırıyor. Servis Hopper'ın listesine göre Instagram'dan en çok kazanan isim 21 yaşındaki ABD'li Kylie Jenner.

Kylie (@kyliejenner)'in paylaştığı bir gönderi ( 18 Tem, 2018, 12:13ös PDT )

Instagram'dan aldığı tek reklam için yaklaşık 1 milyon dolar kazanç sağlayan Jenner, yalnızca Instagram'dan reklam alarak bile hayatını devam ettirebilir. Bu anlamda ikinci sırada boy gösteren isim ise yine ABD'li Selena Gomez oldu. Gomez'in Instagram'dan yayınladığı reklamdan aldığı ücretin yaklaşık 800 bin dolar olduğu ifade edildi.

2017 yılı verilerine göre ilk iki sırada Jenner ve Gomez bulunuyorken en çok kazanan üçüncü kişi ise futbolcu Cristiano Ronaldo olmuş durumda. Zaten sosyal medyadan yüksek bir gelir ettiği bilinen Portekizli futbolcunun sayfasının reklam ücreti 750 bin dolardan başlıyor.

Ayrıca ilk ondaki diğer isimler ise şu şekilde sıralanmış durumda: