İşte Instagram'ın Yeni Logosu ve Tasarımı

Facebook’un fotoğraf paylaşım servisi Instagram’ın yeni siyah – beyaz tasarımı bir süredir test aşamasındaydı. Bugün hem iOS hem Android tarafında yayınlanan güncellemeyle test sürecinde olan sade tasarım tüm kullanıcılara açılmış oldu. Logonun değişmesi ise kullanıcılar için büyük sürpriz oldu.

Instagram Yeni Tasarım Özellikleri

Karanlık Mod Desteği

Karanlık Mod için Siyah - Beyaz Teması

Standart Mod için Beyaz - Gradyan Teması

Popüler fotoğraf ve kısa video paylaşma uygulaması Instagram’ın yeni tasarıma kavuşacağı geçtiğimiz ay gündeme gelmiş, bazı kullanıcıların beğenisine sunulmuştu. Odak noktayı gönderilere çekmek amacıyla yapıldığı söylenen yeni siyah – beyaz tasarım an itibariyle güncellemeyi alan tüm kullanıcılara sunulmuş durumda.

Instagram Yeni Tasarımı Nasıl Kullanılır?

App Store ya da Play Store üzerinden uygulamayı güncelleyin.

(veya) Hemen aşağıdaki bağlantıdan uygulamayı indirin.

Yenilenen tasarımda bildirimler haricinde her şey siyah – beyaz. Bildirimlerin rengi turuncudan kırmızıya dönmüş. Ana sayfa, arama, kamera, etkinlik ve profil butonlarının da değiştirildiği göze çarpıyor. Değişiklik demişken genel görünüm haricinde Instagram’ın logosu da değiştirilmiş. Gökkuşağı renklerini içeren kamera simgesi oldukça dikkat çekici. İşte yenilenen logo: