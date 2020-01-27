Bir sonraki iOS sürümü iOS 14’ün özelliklerini önümüzdeki WWDC etkinliğinde öğreneceğiz. Sızıntılara göre iOS 13’ü çalıştıran tüm iPhone’lar iOS 14’ü de destekleyecek. Ancak iki iPad modeli iPadOS 14’ü desteklemeyecek. İşte iOS 14 alacak cihazlar

Apple bilindiği üzere iOS ile uyumlu cihazların listesini düzenli olarak günceller, eski modelleri kaldırır ve desteklenen cihaz sayısını azaltır. Geçtiğimiz sene hatırlanacağı üzere Apple, iPhone 5s, iPhone 6 ve iPhone 6 Plus’ın yanı sıra 6. Nesil iPod Touch’a desteği aşamalı olarak kesmişti. Önümüzdeki WWDC etkinliği sırasında yeni iOS 14 ve iPadOS 14 ile ilgili haberleri alacağız. Cihaz uyumluluğu muhtemelen değiştirilecektir.

Fransa merkezli iPhonesoft, iOS 14 uyumluluğuna ilişkin iOS 14’ün iOS 13 ile aynı cihazları destekleyeceğini söyledi. iPhone 12, iPhone 12 Pro ve iPhone SE 2 modellerinin de iOS 14 ile geleceği belirtildi. iOS 14 destekleyen cihazlar listesinde iPhone SE’nin dahil edildiği, iPhone 6 ve 6 Plus’ın liste dışı bırakıldığı görülüyor. A9 işlemcili modellerin desteklenmesi gerektiği söylense de Apple iPhone 6s ve 6s Plus’a destek vermeyi kesebilir. iPad tarafında iPadOS 14’ü desteklemeyecek iki model olduğunu görüyoruz. Apple, iPad mini 4 ve iPad Air 2’ye güncellemeyi vermeyebilir. A8 ve A8X çiplerin yeni iPadOS ile uyumlu olmayacağı söylentileri var.

iOS 14 Alacak Cihazlar

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone X

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE

iPod touch (7. nesil)

iPadOS 14 Destekleyen Cihazlar