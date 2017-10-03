Apple, 12 Eylül’deki lansmanda iPhone X’in (iPhone 10) yanı sıra, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus’ı da tanıtmıştı. Daha önce Türkiye fiyatlarını duyurduğumuz her iki cihazın Türkiye çıkış tarihleri de bugün itibariyla belli oldu. İşte iPhone 8 ve iPhone 8 Plus’ın Türkiye çıkış tarihi!

Uzun zamandır sorulan, “iPhone 8 ve iPhone 8 Plus ne zaman çıkacak?” sorusu cevabını buldu. iPhone 8 ve iPhone 8 Plus’ın Türkiye satış tarihi, 20 Ekim olarak açıklandı.

Yeni iPhone 8 serisi, Steve Jobs Theatre’deki lansmanda beklenen heyecanı yaratamamıştı. Zaten lansman sonrası Apple mağazalarının önünde görmeye alıştığımız kuyrukların son derece az olduğunu, daha önce yüzlerce insanın beklediği bu kuyruklarda 25-30 kişinin beklediğini görmüştük.

Zira gelen raporlar, ilk 3 gün içinde iPhone 8’in 1,5 milyon cihaza ulaşan ön sipariş aldığını ortaya koymuştu. Bu rakam iPhone 7'de 3,5 milyon adetti. Bunun nedeni şüphesiz, Apple’ın üst düzey telefonu iPhone X oldu. İnanılmaz bir ekran kasa oranına sahip olan iPhone X, görenleri kendine hayran bıraktı. Dolayısıyla tanıtılan diğer iPhone’lar da oldukça sönük kaldı.

İşlemci ve kamera performansı güçlendirilen iPhone 8’in tasarımı, bir önceki modelle aynı çizgilere sahip. Tek fark, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus’ın arka yüzeyinin yeni bir cam tabana sahip olması olmuş. Buna rağmen iPhone 7 ve iPhone 7 Plus'a kıyasla çok daha güçlü olduğunu söylemeliyiz.

Türkiye çıkış tarihi 20 Ekim olarak duyurulan iPhone 8 ve iPhone 8 Plus’ın beklenen satış rakamına ulaşıp ulaşamayacağı en büyük merak konusu. Bununla birlikte, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus’ın Türkiye fiyatı hakkındaki haberimize bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

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