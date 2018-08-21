İşte İstanbul'un En İyi 10 Girişimi

ABD merkezli Wired, 2010 yılından bu yana Avrupa'nın en iyi girişimcilerini seçiyor. Bu yılki listede İstanbul merkezli girişimleri belirleyen Wired UK'in hazırladığı İstanbul'un en iyi 10 girişimi listesiyse dikkat çekici detaylar barındırıyor.

Avrupa’nın en popüler şehirlerinin başarılı girişim projelerini ele alan Wired UK, bu yıl İstanbul için de bir liste hazırladı. On adet girişime yer veren derginin Berlin, Londra, Paris gibi şehirlerdeki girişimleri de ele aldığını belirtmek gerekiyor. Bu anlamda Türkiye girişim listesi oluşturan Wired'ın dikkat çeken girişimleri ele alıyor.

Spirohome, App Samurai, Zeplin, BiSU, Whole Surplus gibi girişimleri ilk defa böyle bir listede boy gösteriyorken genel anlamda teknoloji odaklı girişimler olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca geçtiğimiz yılki listede yer alan bazı girişimlerin 2018 yılında da boy gösterdiği gözlerden kaçmıyor. (Insider, Iyzico, Getir, Sinemia)

2018'de İstanbul’un En İyi 10 Girişimciliği