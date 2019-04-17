İşte Karşınızda Capcom Home Arcade

Japon konsol üreticisi Nintendo tarafından üretilen mini konsollar NES ve SNES dünya çapında büyük bir başarı elde edince, Sony gecikmeden PlayStation Classic ile oyuncuların karşısına çıkmıştı. Bu iki ismin ardından Sega da bu akıma Mega Drive ile katılmaya hazırlanırken, Capcom da kendisine özgü bir sistem ile kısmen bu listeye dahil oldu diyebiliriz. Japon oyun devi, Capcom Home Arcade cihazını duyurdu.

Arcade oyunlarını seven oyunların evlerinde yer vermek isteyecekleri bu cihaz, Avrupa bölgesinde 25 Ekim 2019 tarihinde satışa sunulacak. Şimdilik Kuzey Amerika için herhangi bir detay verilmiş değil ama yakın bir zamanda detayların paylaşılacağı söyleniyor. Şu anda sadece Capcom Store Europe üzerinden ön-sipariş ile alınabiliyor. Ne var ki fiyatı 'epey' tuzlu. €229.99 (yaklaşık 1500 TL) gibi bir fiyatı var. Tabii ki bu fiyatın vergiler hariç olduğunu söylemeden geçmeyelim.

İçerisinde CPS1 (Capcom Play System 1) ve CPS2 (Capcom Play System 2)'den seçilmiş on altı oyunun yüklü olacağı cihazda emülatör olarak da FB Alpha kullanılıyor. HDMI ile televizyonunuza bağlayabildiğiniz Capcom Home Arcade, bütünleşik WI-FI desteğiyle de gelecek. Bu sayede küresel liderlik tablosuna bağlanabilecek ve skorlarınızı yükleyebileceksiniz.

Cihazdaki oyunların listesi ise şöyle;