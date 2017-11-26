İşte Karşınızda iPhone 11 Konsept Tasarımı!

Eylül ayında tanıtılan iPhone X, 15 Eylül’de ön siparişe açılmıştı. Kısa bir süre öncede ülkemizde satışlarına başlanan iPhone X'in bir sonraki versiyonu olacak iPhone 11 için çalışmalara başlandı. TechConfigurations isimli bir kanal, konsept olarak hazırladığı iPhone 11'i YouTube kanalından kullanıcılara sundu ve bir hayli beğeni topladı.

Konsept videosuna göz attığımızda ön yüzün üst kısmındaki sensör kısmındaki kötü siyahlık hala düzeltilememiş. Sadece bu çentiği yüzde 30 oranında küçültebilen Apple, arkada ve önde çift kamerayı tercih etmiş. Ayrıca ekran boyutu olarak 19.5:9 formatını belirleyen tasarımda ekran gerçekten de çerçevesiz seviyede. 6.5 inç boyutunda ve QHD çözünürlüğündeki ekran OLED super retina'yı barındırdığı belirtilmiş. Yonga seti bakımında Apple A12 Bionic kullanılan iPhone 11'de 4GB RAM bulunuyor. Ayrıca her iPhone modeli gibi 64, 128 ve 256GB dahili hafızaya sahip.

Kamera kısmında ise kullanıcıları şaşırtan bir tasarım ve çözünürlük bulunuyor. Arka kamera kapağın uç kısmına yerleştirilmiş, ön kamera ise çentiğin sağında ve solunda yer alıyor. Arkada 12MP+12MP önde ise 7MP+7MP çözünürlükteki kameralara sahip olan iPhone 11, IP68 ile su ve toza karşı dirençli olacak.

Son olarak tüm bunların sadece konsept olduğunu ve Apple ile doğrudan bağlantısı olmadığını belirtmek gerekiyor. Her ne kadar hazırlanan cihaz tasarımı ve teknik özellikler güzel olsa da, sadece bir konsept olduğunu bir kez daha vurgulayalım.