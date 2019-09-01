İşte Kömür Karasından Bile Siyah BMW X6

Alman otomotiv devi BMW, X6 modelini dünyanın en kara siyahı olarak bilinen “vantablack” ile kapladı. Şirket arabayı yolda görmek istediğini iddia etse de, yakında gerçekleşmesi pek olası değil.

Dünyanın en karanlık siyah pigmenti olan vantablack rengi ışığı yüzde 99.6 oranında emmeyi başarıyor. Otomotiv dünyasında bir ilki gerçekleştiren BMW X6 modelini bu renk ile kaplayan Alman üretici, aracın resmi olarak Frankfurt Otomobil Fuarında gösterileceğini söyledi.

Kontüre veya yansımaya sahip olmayan bu siyah pigmenti Google tarafından da test edilmeye başlanmıştı. Ancak ilk defa böyle bir projede kullanılan vantablack araç modeli görenleri şaşkına çeviriyor. Photoshop'la yapılmış gibi duran bu siyahın fotoğraflarda bile belirgin olarak göze çarptığını söylemek mümkün.

BMW tarafından sunulan görsellerde yalnızca lastikler, ızgara ve camlar gibi detaylar arabanın gerçek şekli ile ilgili görsel ipuçları sunuyor. Ancak her şeye rağmen yolda bir vantablack kaplı BMW X6 görmeyi hayal etmek korkutucu bir fikir olabilir. Çünkü bu siyah pigmenti ışığın yalnızca yüzde 1'lik kısmını yansıtıyor.