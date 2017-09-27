İşte Miili Jetimiz HÜRJET'in Konsept Tasarımı

Türkiye Uçak Sanayi (TUSAŞ) HÜRKUŞ'un jet modeli olan HÜRJET'in konsept tasarımını tanıttı.

Yeni Nesil Temel Eğitim Uçağı HÜRKUŞ'un jet modeli olan "HÜRJET" Projesi'nin konsept tasarımına ait olan bir görüntü ortaya çıktı.

TUSAŞ vakfın 30. kuruluş yıl dönümünde konuşan TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, HÜRJET Projesi'nin yönetim kurulundan geçtiğini ve çalışmalara başlandığını açıklayarak, "Bunun 6 aylık mimari bir çalışma dönemi var. Yönetim kurulundan aldığımız bütçe de bu dönem için. Bu aslında projenin bir ön çalışması. Devletin bize bunu sipariş vermesini bekliyoruz." diye konuştu.

Kotil, projenin küçük bir uçak olmadığını, gayet etkili bir araç olduğunu ifade etti. Kotil, Milli Muharip Uçak Projesi'nde İngilizlerle birlikte çalışılacağını ve 2023 yılında bu uçağın uçurulacağını da önemle belirtti.

Bu ifadesiyle uçağın o tarihte göklerde olacağının altını çizen TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, "Biz 3 yıl kadar sürecek altyapı çalışmalarını yapmaya başladık. İnşallah 3 yıl sonra milli muharibin mimarisi bitmiş olacak, 2023'te ilk uçuşunu yapacak." diye konuştu. Uçağın, Türk Hava Kuvvetlerinde jet uçuş eğitiminde görev almasının hedeflendiğini de sözlerine ekledi.