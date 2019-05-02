İşte ÖTV Zammı Sonrasında Akıllı Telefon Fiyatları! (Samsung, Apple, Huawei)

Bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde akıllı telefonlara uygulanan yüzde 25'lik ÖTV vergisi iki katına çıkarıldı. Bu ötv güncellemesinden sonra Samsung, iPhone, Huawei, Xiaomi gibi cihazların fiyatı da bir hayli artış gösterdi. İşte model model yeni fiyatlar:

Vergi eklenmeden önceki fiyatı 1500 TL'den pahalı olan cihazlara gelen ÖTV zammı vatandaşların canını sıktı. Özellikle ülkemizde pahalı olan telefon fiyatlarına böylece bir zam daha eklenmiş oldu. Telefonlara yüzde 50 Özel Tüketim Vergisi olarak belirlenen bu oran dağıtıcı firmaların da zorluk çekmesine yol açabilir.

ÖTV düzenlemesi öncesinde 2000 TL olan bir telefon vergilerden sonra 3245 TL tutarına geliyorken yeni zamla birlikte cihazın fiyatı 3894 TL’ye yükselecek. Böylelikle 2000 TL'lik bir modelde 200 TL TRT payı, 1100 TL ÖTV, 594 TL KDV ödemiş olacağız. Peki ya akıllı telefon modellerindeki fiyat artışı ne seviyede gerçekleşti?

Hangi Telefon Ne Kadar Zamlandı?

Vergi zammından önce 9.899 lira civarında alıcı bulabilen iPhone XS (64 GB) ötv zammı sonrasında 11.424 TL'den pazarda yer alacak. 256GB'lık iPhone XS ise 11.199 TL'den yüzde 50 ötv ile birlikte 12.869 liraya yükselecek. Samsung Galaxy Note 9 da yaklaşık 1200 lira pahalanarak 7.798 TL seviyesinde pazardaki yerini koruyacak.

Çinli üretici Xiaomi'nin Mi 9 modeli, ülkemizde 5000 liradan satılıyorken güncelleme sonrasında fiyatı 6000 liraya kadar çıkacak. Galaxy S10+ ise 1500 lira ötv zammıyla birlikte 8.998 TL bandında raflarda boy gösterecek. Huawei P30 Pro da vergiden önce 6999 liradan satılıyorken 8398 TL'ye kadar zamlanacak.