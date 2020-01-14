İşte Samsung Galaxy S20 Kamera Özellikleri

Samsung Galaxy S20+ 5G modeli canlı olarak görüntülenmiş, S20 Ultra özellikleri sızdırılmıştı. Şimdi de Galaxy S20 kamera modları sızdırıldı.

Samsung, 11 Şubat Unpacked etkinliğinde üç model (S20, S20 Plus ve S20 Ultra) ile karşımıza çıkacak. Lansman gününe bir aydan daha az bir zaman kaldı. O güne yaklaştıkça yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Bu sefer S20’nin kamera özellikleri sızdırıldı. XDA Developers’dan gelen bilgilere göre Galaxy S20, 8K video (30fps) çekebilen ilk akıllı telefon olacak ve hem ön hem de arka kameralar 4K 60 fps video kaydına imkan verecek. Galaxy S20+ Sony tarafından sağlanan yeni 12 megapiksel 1.8μm sensörü kullanacak. Arkada dört kamera göreceğiz. Diğer kameralar telefoto, ultra geniş açılı ve makro kamera olacak. Samsung’un 108 megapiksel kamerası sadece Galaxy S20 Ultra’da olacak.

Samsung’un 2020 amiral gemisi telefonları yeni kamera modları ve özellikleri ile gelecek. Smart Selfie Angle (Akıllı Özçekim Açısı) bu özelliklerden biri. Kamera selfie çekiminde ikiden fazla kişinin bulunduğunu algıladığında otomatik olarak geniş açıya geçecek. Kullanıcıların seçeneklerden selfie için geniş açıya geçmeleri gerekmeyecek. Geçtiğimiz yıl tanıtılan Galaxy Note 10’daki Zoom-In Mic (Mikrofona Yakınlaştırma) özelliği Galaxy S20 serisinde de olacak. Single Take Photo (Tek Fotoğraf Çekimi), kullanıcılara fotoğraf ve kısa video çekerken telefonu obje etrafında hareket ettirmelerini söyleyen yeni bir kamera modu. Galeride kendi arayüzü olan mod en iyi çekimleri önerecek. Pro Video modu da olacak. Kullanıcıların videolarda pro mod ayarlarını kullanmasına olanak tanıyacak.

Samsung Galaxy S20 kamerası ile çok konuşulacak gibi. Unpacked etkinliğinde görüşmek üzere!