İşte Siber Saldırıları Engelleyebilen Algoritma

Bildiğiniz üzere teknolojik cihazların farklı alanlarda kullanılmasıyla birlikte siber saldırılarılar da artış göstermeye başladı. Artık sensör bazlı geliştirilen cihazlar algoritma tarafından korunacak.

Sensör bazlı teknolojik cihazlara uygun olarak geliştirilmiş yeni siber saldırı güvenliği sayesinde drone'lar bile kendini savunabilecek. Mitsubishi Electric'in geliştirdiği yeni sensör savunma mekanizmasının henüz temel aşamada olduğu söyleniyor.

Yerleştirildiği sistemlerde yüzde 42 tutarsızlık payı olduğu ifade edilen siber güvenlik algoritmasının, jiroskop ve akselerometre gibi çeşitli sensörlerden alınan ölçümler arasındaki tutarsızlıklara baktığı dile getirildi. Ancak sensörlere yönelik bu güvenliğin bir hayli ucuz olabileceği dile getiriliyor.

Yeni sensör güvenlik teknolojisi, herhangi bir donanım eklenmesine ve modifikasyona gerek kalmadan mevcut sensör sinyali işleme devrelerinde ilave edilebilecek. Böylelikle yeni donanım parçaları oluşturulmadan teknolojik cihazların siber güvenliği sağlanmış olacak. Bu konuda algoritmanın üreticilere ulaşması da ucuz olacak.