İşte Sınırlı Sayıda Üretilecek Honor Play Special Edition

Son zamanların dikkat çeken markalarından olan Honor farklı bir cihaz ile piyasaya giriş yapmak istiyor. Üst seviye cihazlarla yarışacak olan Honor Play Special Edition'ın arka kapak tasarımı lazerle oyulmuş çizgiler sayesinde dikkat çekiyor.

6.3 inç boyutunda 1080x2280 Full HD+ çözünürlüğe sahip olan Honor Play Special Edition, Huawei tarafından üretilen Kirin 970 yonga setinden gücünü alıyor. 4GB / 6GB RAM barındıran cihazda NPU desteğinin yer alması da artı bir özellik sunuyor. NPU aracılığı ile daha başarılı yapay zeka performansı sunulabiliyor.

MicroSD kart destekli 64GB dahili depolamaya sahip olan telefonun asıl kullanıcı hedefinde ise oyuncular yer alıyor. Bundan dolayı farklı bir tasarım ile gelen Honor Play Special Edition'ın, 7.1 kanal Histen ses ve 3D oyun ses efektlerine destek sağladığını belirtmek gerekiyor.

Arka tarafta çift 16MP çözünürlüğünde kamerayı ve ön tarafta ise tek 16MP çözünürlüğünde kamerayı barındıran cihaz portre modu, yavaş çekim gibi özelliklere de destek sağlıyor. 3750 mAh bataryaya ve Android 8.1 Oreo'ya sahip olan Honor Play Special Edition'da parmak izini unutmamak lazım.

Son olarak cihazın üst düzey özelliklerine rağmen düşük fiyatının da gözden kaçmadığını söyleyebiliriz. 1 Ağustos'tan itibaren Çin'de satışa başlayacak olan telefon 2.999 yuan (366 dolar) fiyat etiketine sahip olacak. Sınırlı sayıda üretileceği dile getirilen telefonun global pazara açılıp açılmayacağı belli değil.

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