İşte Sosyal Ağlarda En Çok Vakit Harcayan Ülke

Medya takibinin önde gelen isimlerinden Ajans Press, Türkiye’de sosyal medya kullanım verilerini paylaştı. Sosyal ağlarda en çok vakit harcayan ülkenin Türkiye olmaması şaşırttı.

Dünyanın önde gelen medya takibi şirketlerinin arasında olan Ajan Press, sosyal ağ platformlarına ilişkin 2019 verilerini yayınladı. Şirketin We Are Social verilerinden elde ettiği bilgilere göre Türkiye’nin sosyal mecralarda harcardığı günlük süre 2 saat 46 dakika. 2019’da Facebook, Instagram, Twitter gibi sosyal ağ siteleri ve uygulamalara her gün yaklaşık 3 saat zaman ayıran Türkiye, ilginç olarak listenin ilk üç ismi değil. 4 saat 12 dakikayla Filiplenler sosyal medyada en fazla vakit öldüren ülke olurken, Japonya 36 dakika ile sosyal medyada en az süre geçiren ülke konumunda. Listede dikkat çeken diğer ülkeler 3 saat 34 dakika ile Brezilya, 3 saat 31 dakika ile Kolombiya.

Ajans Press ve PRNet’in dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre 2019 yılında sosya medya ile ilgili basına 131bin 791 haber yansıtıldı. Böylelikle sosyal medyanın Türkiye’nin gündeminde yoğun olarak konuşulduğu, sosyal medya üzerinden açılan konu başlıklarından da gündemi belirlemede çok etkin olduğu tespit edildi.

We Are Social'ın 2019 global dijital raporuna https://wearesocial.com/global-digital-report-2019 adresinden ulaşabilirsiniz.