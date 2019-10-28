İşte Sosyal Medyanın Bulaştırdığı Hastalıklar

Sosyal medya ve internet kullanımının artmasına bağlı olarak ortaya çıkan yeni nesil hastalıkları biliyor musunuz? İşte uzmanlar tarafından riski yüksek olarak görülen teknoloji hastalıkları:

İsmini dahi duymadığımız pek çok sosyal medya hastalığı, insanları kontrolü altına almayı başarmış durumda. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte akıllar telefonların hayatımıza girmesi de olumlu ve olumsuz bazı durumları beraberinde getiriyor. WhatsApppitis, selfitis, plagomani, siberhondrik gibi isimlere sahip olan bu hastalıkların ciddi sorunlara yol açtığını söyleyelim.

No mobile phone'un kısaltması olan yeni nesil nomofobi hastalığı, kişinin telefonundan ayrılamaması sonucunda ortaya çıkıyor. internette hastalık teşhis etme hastalığı olarak nitelendirilen siberhondrik haricinde "Google stalker" da yakın çevreyi arama hastalığı olarak dikkat çekiyor.

Hikikomori fenomeni ismiyle tanınan bir diğer hastalıkta ise eve kapanmanın zorunlu hissedildiği belirtildi. Ayrıca sürekli haberleri veya sosyal medyayı takip edenlerin de Fomo isminde gelişmeleri kaçırma sorununa sahip olduklarını söyleyelim. Eğer telefonunuzun bataryasının bitmesinden korkuyorsanız, plagomani bireylerden bir tanesi olabilirsiniz.

Teknolojiye bağlı ortaya çıkan diğer hastalıklar: