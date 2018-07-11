İşte Sosyal Medyanın En Güçlü Liderleri

Halkla ilişkiler ve iletişim şirketi Burson Marsteller yaptığı araştırma kapsamında sosyal medyanın en popüler devlet liderlerini mercek altına aldı. Şirketin araştırmasına göre Twitter'da Trump, Instagram'da Narendra Modi ve Periscope'ta ise Recep Tayyip Erdoğan liste başında.

Twitter'da takipçi sayısı olarak 52 milyon ile ABD Başkanı Trump boy gösteriyorken onun hemen arkasında 47 milyon takipçiyle Papa Francis yer alıyor. En çok takipçiye sahip olan üçüncü lider ise Hindistan Başbakanı Narendra Modi olması gözlerden kaçmıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da 12 milyon takipçi ile yedinci sırada bulunuyor.

Ayrıca Twitter'ı kullanma konusunda en etkili lider ortalama 154 bin kez retweet edilen Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdülaziz oldu. Günde 78 tweet atan El Salvador hesabının Twitter’ı en aktif kullanan siyasi hesap olduğunu belirtmek gerekiyor. Siyasi liderleri en çok takip eden profilin ise 132 karşılıklı takip ile Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisi olduğu belirtildi.

Facebook ve Instagram'da Hint Başbakanı Birinci Sırada

Twitter'dan sonra Facebook ve Instagram'da en çok takip edilen lider Hindistan Başbakanı Modi oldu. Facebook'da 43 milyon takipçiye sahip olan Modi'nin Instagram üzerinde ise 12 milyon takipçisi bulunuyor. Ayrıca Facebook'u en aktif kullanan siyasi, günde ortalama 37 paylaşımla Botsvana iken Modi ise 99 bin etkileşim oluşturdu.

Instagram üzerinde Modi'den sonra 320 bin etkileşimle Erdoğan bulunuyor. Ayrıca Donald Trump ise 193 milyon etkileşimle Instagram’da en fazla etkileşime giren lider olarak kayıtlara geçti.

Periscope Liderliği Erdoğan'da

Twitter'ın canlı yayın platformu olan Periscope'un en fazla beğeni alan hesaplarının ilk ikisi ülkemize ait. Türkiye’de Scope adını alan uygulamanın ilk sırasında 9.7 milyon beğeniyle T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) ve ikinci sırasında 5.8 milyon beğeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) boy gösteriyor.