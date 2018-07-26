İşte Spotify'ın En Popüler 20 Şarkıcısı

Dünyanın en büyük müzik dinleme platformu olan Spotify'in en popüler 20 şarkıcısı belli oldu. Listenin başında 28,5 milyon takipçi ile Ed Sheeran yer alıyorken onun hemen arkasında ise 25,1 milyon takipçi ile Rihanna kendisine yer buluyor. İşte tam liste:

Genellikle Amerikalı şarkıcıların yer aldığı listede pek çok müzik kategorisinden şarkıcı bulunuyor. 2018'in ilk altı aylık verilerini baz alan listenin ilk üç sırasındaki koltuğa Ed Sheeran, Rihanna ve Justin Bieber oturmuş durumda. Dinleyicileri çok şaşırtmayan listenin en çok dinlenen şarkısı ise yine Ed Sheeran'a ait.

1.8 milyar dinlenme sayısına sahip olan Shape of You'nun hemen arkasında Justin Bieber'in 1.07 milyar dinlenmeye ulaşan Sorry parçası bulunuyor. İsterseniz lafı fazla uzatmadan Spotify'ın en popüler 20 şarkıcısına bakalım:

Spotify'da En Fazla Takipçiye Sahip Olan 20 Şarkıcı