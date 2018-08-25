İşte Tamamen Yerli Kurşun Geçirmez Zırh

Cumhuriyet Üniversitesinde yüksek lisans yapan Çağatay Kırıklar yerli malzemeler kullanarak hafif ve kurşun geçirmez zırh üretmeyi başardı. Bu zırh sayesinde 50 ve 100 metre mesafelerdeki atışlarda hasar almak imkansız hale geliyor.

Özellikle güvenlik güçlerinin kırsalda veya açık alanda görev yaptığı zamanlarda saldırı karşısında korunması hedeflenerek geliştirilen yerli zırhın Çağatay Kırıklar'ın bitirme tezi kapsamında 9 ay süre içerisinde üretildiği ifade edildi. Konu hakkında Cumhuriyet Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Seramik Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Ali Özer açıklamalarda bulundu.

Yerli Üretim Olmasına Önem Verildi

Asker kıyafetlerinin içine yerleştirilerek giyilebilir hale getirilmesi planlanan zırhın hafif, sert, ucuz maliyetli ve yerli olması ön planda tutuldu. Açıklamasında "Plakaların içerisinde sert seramikten takviye malzemesi var ve farklı pozisyonlarda konumlandırılmış durumda." şeklinde konuşan Özer, bu projenin Sivas sanayisi yardımıyla hayata geçirildiğini aktardı.

"Alman piyade tüfeğiyle atışlarını yaptık. Sivas'ta keskin nişancılarımız atışları gerçekleştirdi. Çalışmamızı sonuçlandırdık." ifadelerin kullanan yüksek lisans öğrencisi Çağatay Kırıklar ise bu zırhı ekonomimize ve ülkemize kazandırmak istediğini dile getirdi. Ayrıca Kırıklar geliştirilen zırhın yaklaşık 500-600 gram olduğuna dikkat çekti.