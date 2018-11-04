İşte Teknoloji Devlerinin Saatlik Kazançları

Dünyanın en büyük şirketlerinin saatlik kazançlarına ilişkin bir araştırma yapan Forbes, pek çok kişiyi şaşırtmayı başardı. Neredeyse saat başı küçük bir şirket kadar kazanç sağlayan Apple, Amazon, Microsoft gibi devlerin ne kadar kazandığını biliyor musunuz?

Silikon Vadisi merkezli şirketlerin yer aldığı Forbes listesinde saatlik kazançlar dudak uçuklatır cinsten. Çoğumuzun günlük hayatında bulunan bu teknoloji devlerinden en çok kazananı hiç şüphesiz Apple oluyor. Halihazırda dünyanın en değerli firması olan ve tahttan bir süre daha inmeyecek Apple'ın saatlik kazancı 29.1 milyon dolar seviyesinde.

Apple'ın hemen arkasında ise son yılların en bomba şirketlerinden olan Amazon bulunuyor. Son haftalarda istediği kazancı sağlayamayan Amazon'un saatlik hesap ile 26.2 milyon dolar kazandığı ifade edildi. Bu anlamda değerine değer katan firmanın bir gerisinde Google bulunuyor. Google'ın kazancı da 15.6 milyon dolar olarak ölçülmüş.

Listenin devamında yer alan Microsoft 13.5 milyon dolar, donanım üreticisi Intel 8.9 milyon dolar kazanıyorken Facebook ise şaşırtıcı olarak yalnızca 6.4 milyon dolar kazanıyor. Listenin son sırasında bulunan Netflix'in saatlik 1.9 milyon dolar gibi bir kazanç elde ettiği dile getirildi.